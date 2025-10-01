Die Chicago Bears planen den Bau eines neuen Stadions. Vor allem für die Arbeiten an der Infrastruktur bittet die Franchise um enorme öffentlichen Mittel.

Die Chicago Bears bitten für den Bau ihres neuen NFL-Stadions um Unterstützung aus öffentlicher Hand beinahe in Milliardenhöhe.

Wie aus einem entsprechenden Finanzbericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, hervorgeht, möchten die Bears 855 Millionen Dollar an Steuergeldern, um damit die Infrastruktur rund um das neue Stadion zu errichten.

Der Bericht besagt, dass die Summe "die Voraussetzungen schaffen" würde für ein vielseitig nutzbares Bauprojekt mit einem Stadion als Mittelpunkt auf einem 326 Hektar großen Grundstück in Arlington Heights, das dem Team gehört.

Damit würden die Kosten für Straßen, Kanalisation und Änderungen an einer angrenzenden Pendlerbahnlinie gedeckt. Die Konstruktion des Stadions selbst wollen die Bears weiterhin in Eigenregie ohne Steuergelder finanzieren.