NFL: Chicago Bears wollen enorme öffentliche Mittel für Stadionprojekt
- Aktualisiert: 01.10.2025
- 17:09 Uhr
- Chris Lugert
Die Chicago Bears planen den Bau eines neuen Stadions. Vor allem für die Arbeiten an der Infrastruktur bittet die Franchise um enorme öffentlichen Mittel.
Die Chicago Bears bitten für den Bau ihres neuen NFL-Stadions um Unterstützung aus öffentlicher Hand beinahe in Milliardenhöhe.
Wie aus einem entsprechenden Finanzbericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, hervorgeht, möchten die Bears 855 Millionen Dollar an Steuergeldern, um damit die Infrastruktur rund um das neue Stadion zu errichten.
Der Bericht besagt, dass die Summe "die Voraussetzungen schaffen" würde für ein vielseitig nutzbares Bauprojekt mit einem Stadion als Mittelpunkt auf einem 326 Hektar großen Grundstück in Arlington Heights, das dem Team gehört.
Damit würden die Kosten für Straßen, Kanalisation und Änderungen an einer angrenzenden Pendlerbahnlinie gedeckt. Die Konstruktion des Stadions selbst wollen die Bears weiterhin in Eigenregie ohne Steuergelder finanzieren.
Super Bowl 2031 im neuen Bears-Stadion?
Bereits vor drei Wochen teilte Bears-Präsident Kevin Warren in einem Rundschreiben an die Fans mit, die Pläne für den Bau der neuen Spielstätte in diesem Jahr abschließen zu wollen. Geht alles glatt, wollen sich die Bears für die Austragung des Super Bowls 2031 bewerben.
Das neue Stadion soll ein geschlossenes Dach bekommen, um Events wie eben den Super Bowl ausrichten zu können. Als Standort der neuen Arena wurde Arlington Heights nördlich von Chicago auserkoren, rund 50 Kilometer vom aktuellen Soldier Field entfernt.
Zwischenzeitlich gab es Überlegungen, die Pläne in Arlington Heights aufzugeben und eine neue Arena direkt neben dem Soldier Field zu bauen. Während Chicagos Bürgermeister Brandon Johnson die abgeänderten Pläne im April 2024 befürwortete, gab es vonseiten des Bundesstaates Illinois Ablehnung.
Danach fokussierten sich die Bears wieder auf Arlington Heights - dieses Mal wohl endgültig.