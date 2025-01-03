Der Black Monday ist längst vorbei, diverse Coaches entlassen. Wer bekommt die vakanten NFL-Jobs und wer verhandelt sonst noch? ran begleitet das Geschehen im Ticker. Auch in dieser NFL-Saison mussten wieder einige Head Coaches und Koordinatoren am Black Monday ihren Arbeitsplatz räumen, andere wurden sogar schon davor entlassen. Welche Trainer folgen? Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden angestellt? ran fasst Entlassungen, Neuanstellungen und die Gerüchte drumherum im Ticker zusammen.

+++ 21. Februar, 23:35 Uhr: Baltimore Ravens verkünden neuen Head Coach +++ Die Baltimore Ravens haben einen neuen Head Coach. Wie das Team bestätigte, tritt Jesse Minter die Nachfolge des entlassenen John Harbaugh an.

Minter, der zuvor Defensive Coordinator bei den L.A. Chargers war, war einer der gefragtesten Coaches auf dem Markt. In der Regular Season ließen die Chargers im Schnitt 285,2 Yards pro Spiel zu - fünftbester Wert der NFL. Die durchschnittlich 19,8 zugelassenen Punkte pro Spiel waren der achtbeste Wert der Liga. Minter hatte auch ein Vorstellungsgespräch bei den Las Vegas Raiders und Cleveland Browns. Letzteres sagte er dann doch ab und gab dem AFC-North-Rivalen den Vorzug. "Jesse ist ein starker Anführer, der über ein brillantes Football-Verständnis und eine Einstellung verfügt, die sowohl bei unseren Spielern als auch bei unseren Fans Anklang finden wird", erklärte General Manager Eric DeCosta in einer offiziellen Mitteilung. Minter begann seine Coaching-Karriere in der NFL 2017 in Baltimore als Defensive Assistant. Bis 2020 war er bei den Ravens aktiv, ehe er als Coach ans College wechselte.

+++ 21. Februar, 22:15 Uhr: Saints verpflichten neuen OC und DC+++ Die New Orleans Saints haben sowohl einen neuen Offensive Coordinator als auch einen neuen Defensive Coordinator verpflichtet. Doug Nussmeier kommt als neuer OC von den Philadelphia Eagles, wo er in der vergangenen Saison die Rolle des Quarterback-Trainers innehatte, berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Damit bedienen sich die Saints zum zweiten Mal beim Super-Bowl-Champion, nachdem Eagles-OC Kellen Moore den Posten als Head Coach übernommen hatte. Wie Moore jedoch selbst auf seiner ersten Pressekonferenz in New Orleans angekündigt hatte, wird er für das Playcalling der Saints-Offense verantwortlich sein. Als Defensive Coordinator stellen die Saints den ehemaligen Chargers-Head-Coach Brandon Staley ein. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Nach seiner unrühmlichen Entlassung in Los Angeles im Jahr 2023 verbrachte Staley die vergangene Saison als Assistant Head Coach bei den San Francisco 49ers. Nun kehrt er zu seiner früheren Rolle als Defensive Coordinator zurück, die er bereits 2020 bei den Los Angeles Rams ausgeübt hatte.

+++ 16. Februar, 23:18 Uhr: Saints suchen OC und DC +++ Die New Orleans Saints suchen nach der Verpflichtung von Head Coach Kellen Moore noch einen Offensive Coordinator und einen Defensive Coordinator. Für die Rolle des Defensive Coordinators ist nun laut "Sports Illustrated" wohl auch Christian Parker im Gespräch. Er war bei den Eagles in der abgelaufenen Saison Pass Game Coordinator und Defensive Backs Coach. Daneben gehört auch Brandon Staley zu den Kandidaten, er ist Assistant Head Coach bei den San Francisco 49ers. Außerdem haben die Saints Doug Nussmeier, den Quarterbacks-Trainer der Eagles, als neuen OC im Blick. Am Sonntag soll ein Interview stattfinden, wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet. Nussmeier folgte Moore bereits von den Dallas Cowboys zu den Los Angeles Chargers und schließlich zu den Eagles.

+++ 11. Februar, 06:18 Uhr: Cowboys holen ehemaligen Bills OC Ken Dorsey +++ Die Dallas Cowboys schleifen weiter an ihrem Coaching Staff für die kommende Saison. Nachdem mit Brian Schottenheimer der Head Coach sowie mit Klayton Adams der Offensive Coordinator feststehen, verstärken sich die Cowboys mit Ken Dorsey als Koordinator für das Passspiel. Dorsey, der lange Offensive Coordinator von Josh Allen bei den Buffalo Bills war, wurde nach der Saison von den Cleveland Browns als OC entlassen.

+++ 10. Februar, 18:13 Uhr: Kliff Kingsbury lehnte wohl Saints-Job ab +++ Die New Orleans Saints bleiben das einzige Team, dass nach wie vor ohne Head Coach für die kommende Saison dasteht. Wenn es nach den Saints gehen würde, wäre die Personalie allerdings schon längst geklärt. Denn wie Washington-Insider Grant Paulsen berichtet, bot New Orleans Commanders-OC Kliff Kingsburgy den Posten als Head Coach bereits vor Wochen an. Doch der ehemalige Head Coach der Arizona Cardinals lehnte ab - er präferiere, in Washington zu bleiben und mit Quarterack-Youngster Jayden Daniels zu arbeiten. Aktuell deutet alles daraufhin, dass Super-Bowl-Sieger und Eagles-OC Kellen Moore der Nutznießer der Geschichte ist. Der 36-Jährige ist der Favorit auf den Job in New Orleans.

+++ 09. Februar, 8:20 Uhr: Eagles-Coordinator Kellen Moore wird wohl Head Coach +++ Die Trainersuche bei den New Orleans Saints steht offenbar vor dem Abschluss. Wie NFL-Insider Adam Schefter vermeldet, wird Kellen Moore das Team übernehmen - vorausgesetzt, es gibt keine unerwarteten Entwicklungen in der Causa. Damit sei jedoch nicht zu rechnen. Super Bowl 2025 heute live: Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs - NFL-Endspiel im Free-TV, Stream, Ticker - Uhrzeit und Dauer In der Nacht von Sonntag auf Montag bestreitet der Offensive Coordinator mit "seinen" Philadelphia Eagles noch den Super Bowl 2025 gegen die Kansas City Chiefs (ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de), eine offizielle Verkündung ist erst danach erlaubt. Der 36-Jährige galt bereits in den vergangenen Wochen als Favorit auf den letzten freien Head-Coach-Posten. Funfact: Bereits beim letzten Super Bowl der Eagles blieb ein Coordinator gleich in der Ausrichter-Stadt. Jonathan Gannon wurde nach der Niederlage gegen die Kansas City Chiefs 2023 in Glendale und Head Coach der Arizona Cardinals.

