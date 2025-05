NFL: Commissioner Roger Goodell kündigt 16 International Games an

Mit den anvisierten 16 Spielen würde dann fast an jedem Spieltag eine Partie im Ausland stattfinden. Dann wäre die NFL auch nicht mehr weit davon entfernt, dass jedes Team von seinen 17 Saisonspielen acht zu Hause, acht in anderen Stadien der USA und eins im Ausland austrägt.

In der kommenden Saison werden es sieben Spiele der Regular Season sein, die die NFL außerhalb der USA austrägt. Geht es nach Liga-Commissioner Roger Goodell, könnte sich diese Anzahl in nur wenigen Jahren um mehr als das Doppelte erhöhen.

Bald schon könnte die NFL in jeder Woche der Regular Season Spiele außerhalb der USA austragen.

NFL-Premiere in Berlin am 9. November

In diesem Jahr werden drei Spiele in England sowie jeweils eine Partie in Deutschland, Brasilien, Irland und Spanien ausgetragen.

In Berlin, wo die NFL zum ersten Mal zu Gast ist, treffen am 9. November die Indianapolis Colts und die Atlanta Falcons aufeinander.