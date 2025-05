Zac Taylor sagt zwar, er habe mit dem Star Rusher gesprochen. Ein Ende des Zoffs um das Gehalt des Verteidigers ist aber noch lange nicht in Sicht.

Von Tobias Wiltschek

Der Gehaltszoff zwischen Trey Hendrickson und den Cincinnati Bengals dürfte sich noch eine Zeitlang hinziehen. Nachdem der Star-Verteidiger dem Training bislang ferngeblieben ist und damit seiner Forderung nach einem höheren Gehalt Nachdruck verliehen hatte, reagierte Head Coach Zac Taylor einigermaßen unbeeindruckt.

Er habe zwar viel Zeit investiert, um über diese Angelegenheit nachzudenken. Schließlich stehe in solchen Situationen viel Geld auf dem Spiel, sagte Taylor bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Aber "jede Situation und jeder Spieler ist anders. Man passt sich einfach nach und nach den Dingen an."

Immerhin konnte er vermelden, dass der Gesprächsfaden zwischen beiden Parteien noch nicht gerissen ist: "Ja, Trey und ich haben miteinander gesprochen." Außerdem sei er glücklich, dass der 30-Jährige wieder in der Stadt sei.

Die Umstände aber dürften ihn weniger erfreut haben, auch wenn er Hendricksons Auftritt nicht als störend empfunden habe, wie er meinte. Der trainierte in der vergangenen Woche erneut nicht mit seinen Teamkollegen, sondern posierte am Rand provokant in Freizeitklamotten und diktierte den anwesenden Reportern auch noch seinen Unmut in die Notizblöcke.