NFL - Shedeur Sanders unterschreibt bei Cleveland Browns Vertrag mit massiven finanziellen Einbußen

Shedeur Sanders unterzeichnet einen Vertrag bei den Browns, muss im Angesicht seiner späten Draft-Auswahl aber große finanzielle Einbußen hinnehmen.

Shedeur Sanders ist offiziell ein NFL-Spieler. Der Quarterback, der im Draft Ende April bis zur fünften Runde warten musste, ehe er mit dem 144. Pick von den Cleveland Browns ausgewählt wurde, hat bei der Franchise seinen Rookie-Vertrag unterschrieben. Das gab das Team offiziell bekannt.

Der Kontrakt läuft über vier Jahre und ist 4,6 Millionen US-Dollar schwer. Laut "Spotrac" beträgt der Signing Bonus 446.553 US-Dollar.

Weil Sanders, der sich selbst als Erstrundenpick sah, erst am dritten Tag ausgewählt wurde, muss er massive finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Zum Vergleich: Dillon Gabriel, ebenfalls 2025 von den Browns gedrafteter Quarterback, bekommt als Drittrundenpick bereits einen Kontrakt in Höhe von 6,2 Millionen.