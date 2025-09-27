Gibt es in Zukunft ein NFL-Team in London? Commissioner Roger Goodell macht den Fans jedenfalls Hoffnung.

Viele Fans der NFL träumen schon lange davon, dass es in Europa nicht nur einige International Games gibt, sondern dauerhaft Franchises beheimatet werden.

Diese Hoffnungen werden nun von NFL-Commissioner Roger Goodell einmal mehr genährt, explizit mit einem möglichen Team in London.

Bei "CNBC" bezeichnete Goodell ein Szenario mit einer NFL-Franchise in London als "möglich". "Ich würde sagen, dass die Märkte außerhalb der USA sehr, sehr attraktiv sind. Und wir haben hier eine ziemlich gute Abdeckung", erklärte der Commissioner.