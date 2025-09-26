Patrick Mahomes war früher für seine riskanten Würfe bekannt, scheute in den vergangenen Jahren allerdings das Risiko. Nun will er wieder an frühere Zeiten anknüpfen - kann das funktionieren? Von Oliver Jensen, Er will zurück zu seinem Ursprung! Patrick Mahomes gilt als einer der besten Quarterbacks unserer Zeit. In den vergangenen drei Spielzeiten führte er die Kansas City Chiefs stets in den Super Bowl - zweimal wurde das Finale gewonnen. Insgesamt blickt der 30-Jährige auf drei Super-Bowl-Siege zurück.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Dennoch hatte sich das Spiel von Mahomes in der jüngeren Vergangenheit verändert. Einfach ausgedrückt: Mahomes hatte fast vollständig aufgehört, die Verteidigung im Downfield mit tiefen Würfen zu testen.

Anzeige

NFL: Kansas City Chiefs mit Offensivproblemen Er selbst hatte das Gefühl, zu häufig den sicheren Pass zu spielen. Dabei waren es die spektakulären Plays, mit denen Mahomes einst zum Superstar wurde. Im Trainingslager versprach Mahomes seinen Mannschaftskameraden Besserung. "Ich habe den Jungs gesagt, dass sie mich zur Verantwortung ziehen sollen. Ich wollte mich selbst zur Verantwortung ziehen, indem ich den Jungs eine Chance gebe, große Plays zu machen", verriet der Passgeber am vergangenen Mittwoch. Tatsächlich hat er sein Vorhaben umgesetzt. Mahomes macht nicht nur mehr riskante Plays – er entwickelte sich auch wieder zu einem der aggressivsten Quarterbacks der NFL, wenn es darum geht, den Ball tief zu werfen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Um das einmal in Zahlen auszudrücken: In der Saison 2024 warf er nur 50 Pässe für mehr als 20 Yards. Damit belegte Mahomes nur Platz 29 der NFL. Er tat dies praktisch nur, wenn er das sichere Gefühl hatte, den Pass anbringen zu können. 42 Pässe kamen dadurch an - Platz 27 in der NFL.

Patrick Mahomes spielt häufiger den riskanten Ball In der laufenden Spielzeit geht Mahomes mehr Risiken ein und warf in den ersten drei Spielen bereits 15 Pässe für mehr als 20 Yards. Dies ist der vierthöchste Wert der Liga. Zwar brachte er lediglich neun Pässe davon beim Mitspieler an, das genügt aber immerhin noch für Platz elf in der NFL. Ein weiterer interessanter Aspekt sind die Air-Yards-per-Attempt. Dies ist im Football eine Kennzahl, die misst, wie viele Yards der Football durchschnittlich in der Luft (also „durch die Luft reisend“) pro Passversuch zurücklegt.

NFL: ran tippt den 4. Spieltag der Saison 2025 - Parsons-Rückkehr endet für Dallas Cowboys bitter 1 / 17 © Getty Images NFL: So tippt ran den 4.Spieltag der Saison 2025

Week 3 ist vorbei – mit überraschenden Upsets, späten Comebacks und unüblich vielen geblockten Field Goals, die den bisherigen Saisonverlauf ordentlich durcheinanderwirbeln. Die ran-Redaktion lag vergangene Woche nur bei 9 von 16 Spielen richtig. Jetzt gilt es, diesen Wert zu toppen. So tippt ran den 4. Spieltag der Saison 2025. © IMAGO/Imagn Images Seattle Seahawks at Arizona Cardinals 24:10

Die Seahawks reiten ihre Erfolgswelle weiter. Nach dem überzeugenden Blowout-Sieg gegen die erschreckend schwachen New Orleans Saints knüpft Quarterback Sam Darnold im Zusammenspiel mit Receiver Jaxon Smith-Njigba nahtlos an seine starken Leistungen an. Die Cardinals um Kyler Murray müssen hingegen aufpassen, den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht zu verlieren. © IMAGO/USA TODAY Network Minnesota Vikings at Pittsburgh Steelers 31:35

Backup-Quarterback Carson Wentz zeigt nach dem Kantersieg gegen die Cincinnati Bengals erneut, was noch in ihm steckt. Doch während die zuvor so starke Vikings-Defense diesmal kaum Zugriff findet, liefert Aaron Rodgers gegen die Wikinger eine "Vintage"-Vorstellung ab. In einem echten Shootout entscheidet er die Partie schließlich im letzten Drive zugunsten der Steelers. © IMAGO/Icon Sportswire Washington Commanders at Atlanta Falcons 29:24

Im zweiten Spiel von Jayden-Daniels-Backup Marcus Mariota feiern die Commanders ihren zweiten Sieg. Die Falcons schaffen es zwar – anders als noch in der Vorwoche gegen die Carolina Panthers – immerhin Punkte zu erzielen, doch für einen Erfolg reicht es erneut nicht. Erste Stimmen werden laut, dass es Zeit für einen Quarterback-Wechsel in Atlanta sein könnte: Kirk Cousins statt Michael Penix Jr. © IMAGO/USA TODAY Network New Orleans Saints at Buffalo Bills 0:42

Die Saints können ihre Saison praktisch abhaken: Schon im vergangenen Spiel gegen die Seattle Seahawks kassierten sie 44 Punkte, und auch gegen Josh Allen und die Bills läuft es nicht besser. Zu allem Überfluss lässt die starke Bills-Defense für Spencer Rattler & Co. keinerlei Chancen zu – am Ende steht für New Orleans eine ernüchternde 0 auf der Anzeigentafel. © IMAGO/Imagn Images Cleveland Browns at Detroit Lions 15:30

Nach dem Überraschungssieg der Browns in der vergangenen Woche gegen die Green Bay Packers werden sie diesmal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Gegen das beinahe unfair starke Running-Back-Duo Jahmyr Gibbs und David Montgomery sowie einen erneut glänzend aufgelegten Amon-Ra St. Brown bei den Lions hat selbst die Defense um Myles Garrett keine Chance. © IMAGO/Imagn Images Tennessee Titans at Houston Texans 18:8

Nummer-1-Pick Cam Ward von den Titans feiert seinen ersten NFL-Sieg. Er überzeugt mit solidem Passspiel, während die Defense um Defensive Tackle Jeffery Simmons Houstons Quarterback C.J. Stroud mächtig unter Druck setzt. Die Texans stecken damit in einer handfesten Krise: Stroud liefert nicht ab und die Rufe nach der Entlassung von Head Coach DeMeco Ryans werden immer lauter. © IMAGO/Newscom World Carolina Panthers at New England Patriots 23:13

Nach dem überraschenden Shutout-Sieg der Panthers gegen die Atlanta Falcons legen sie in New England direkt nach und feiern den nächsten Erfolg. Carolina-Quarterback Bryce Young zeigt eindrucksvoll, warum er 2023 an erster Stelle gedraftet wurde. Das Team von Head Coach Mike Vrabel hingegen muss dringend Lösungen finden, um die Saison zu retten – vor allem die Probleme mit unnötigen Penaltys gilt es für die Patriots in den Griff zu bekommen. © Getty Images Los Angeles Chargers at New York Giants 48:6

Unterschiedlicher könnten die Gefühlswelten kaum sein: Justin Herbert und die Chargers überrollen die Giants, allen voran Receiver Keenan Allen, der spielt wie zu seinen besten Zeiten. Bei den Giants hingegen läuft offensiv wie defensiv nichts zusammen. Einziger Lichtblick ist Running Back Cam Skattebo, während Quarterback Russell Wilson wohl vorerst sein letztes Spiel in der Startformation für New York bestritten hat. Jaxson Dart steht bereits in den Startlöchern. © Getty Images Philadelphia Eagles at Tampa Bay Buccaneers 23:26

Im einzigen Duell dieses Spieltags, in dem beide Teams noch ungeschlagen waren, setzt sich der "Underdog" durch: Erneut ist es Tampa-Quarterback Baker Mayfield, der die Partie mit dem letzten Drive entscheidet. Die Buccaneers untermauern damit ihre Ambitionen, in dieser Saison ein echter Super-Bowl-Contender zu sein. Jalen Hurts und die Eagles hingegen müssen ihre erste Niederlage hinnehmen. © Getty Images Indianapolis Colts at Los Angeles Rams 31:28

Der Cinderella-Run der Colts mit Daniel Jones auf der Quarterback-Position geht weiter! In einem engen Spiel ist es jedoch Running Back Jonathan Taylor, der den Unterschied macht und von der Rams-Defense kaum zu stoppen ist. Der Colts-Punter musste auch diesmal nur ein einziges Mal aufs Feld und steht in der gesamten Saison 2025 bislang erst bei zwei Punts. Die Rams hingegen haben nach der Niederlage gegen die Eagles nun eine Bilanz von 2-2. © Getty Images Jacksonville Jaguars at San Francisco 49ers 14:17

Die verletzungsgeplagten 49ers, die in dieser Woche zudem Star-Verteidiger Nick Bosa mit einem Kreuzbandriss verloren haben, konnten in diesem Spiel immerhin wieder auf Quarterback Brock Purdy zurückgreifen. Er führte sein Team zu einem knappen Sieg, während Trevor Lawrence zwar eine gute Partie zeigte, im letzten Drive jedoch eine verheerende Interception warf und den Jaguars damit die Chance auf ein ausgleichendes Field Goal nahm. © Getty Images Baltimore Ravens at Kansas City Chiefs 29:32

Erneut liefert Lamar Jackson eine starke Leistung ab, erneut reicht es nicht zum Sieg. Die Ravens, die mit einem sehr harten Auftaktprogramm gestartet sind, konnten bislang kein Spiel gegen direkte Super-Bowl-Konkurrenten gewinnen, während die Chiefs sich wieder gefangen haben. Patrick Mahomes brilliert besonders mit seinem Laufspiel. © Getty Images Chicago Bears at Las Vegas Raiders 21:6

Die neu formierte Offense von Head Coach Ben Johnson bei den Chicago Bears findet immer besser zusammen. Es ist bereits der zweite Sieg in Folge, und Quarterback Caleb Williams überzeugt. Bei den Raiders dagegen läuft kaum etwas: Rookie-Running-Back Ashton Jeanty wartet weiterhin auf sein Breakout Game, während Quarterback Geno Smith nach diesem Spiel die Liga in Interceptions anführt. © Getty Images Green Bay Packers at Dallas Cowboys 41:7

Die Packers stürzen die Cowboys in eine handfeste Krise. Besonders die Defense um Ex-Cowboy Micah Parsons setzt Dak Prescott massiv unter Druck, während Jordan Love nach der peinlichen Niederlage gegen die Browns in der Vorwoche seinen Frust von der Seele spielt. Cowboys-Receiver George Pickens wird wegen einer Unsportlichkeit bereits im ersten Quarter vom Feld gestellt, sodass Dallas ohne beide Top-Receiver auskommen muss, da CeeDee Lamb verletzungsbedingt fehlt. © Getty Images New York Jets at Miami Dolphins 10:11

Im einzigen Duell des Spieltags, in dem beide Teams noch auf ihren ersten Sieg warteten, entwickelte sich die Partie entsprechend zäh. Beide Mannschaften fanden kaum ins Spiel, am Ende entschieden die Dolphins das Match durch einen Safety für sich. Head Coach Mike McDaniel dürfte erleichtert aufatmen, während für Jets-Trainer Aaron Glenn, der erst vor der Saison übernommen hat, der Druck spürbar wächst. © Getty Images Cincinnati Bengals at Denver Broncos 15:25

Erneut liefert Joe Burrows Ersatz auf der Quarterback-Position, Jake Browning, keine überzeugende Leistung ab. Fans fordern bereits, dass das Bengals-Front-Office für einen erfahrenen Quarterback wie etwa Kirk Cousins oder Jameis Winston tradet. Die Broncos hingegen haben die knappe Niederlage gegen die Chargers aus der Vorwoche gut weggesteckt und sind nun wieder auf einem positiven Kurs.

Als Mahomes 2018 seine erste Saison als Starting-Quarterback spielte, lag dieser Wert bei durchschnittlich 9,1 Yards. Seitdem sank der Schnitt Jahr für Jahr, bis dieser in der vergangenen Saison den persönlichen Tiefstwert von 6,1 Yards erreichte. In der laufenden Spielzeit steht Mahomes allerdings bei 8,6 Yards - den zweithöchsten Wert seiner Karriere. Das Problem ist nur: Besser geworden ist die Offense dadurch bislang nicht. Nur eines der ersten drei Saisonspiele wurde gewonnen. Im Schnitt gelangen 207,7 Passing-Yards pro Spiel. Damit belegen die Chiefs Platz 15 in der NFL. Vergangene Saison waren sie mit durchschnittlich 222,4 Yards (Platz 14) geringfügig besser. Mahomes ist dennoch zuversichtlich :"Ich bin einfach gespannt, wohin sich diese Offense entwickelt. Ich weiß, dass es bislang nicht das perfekte Produkt war, das wir auf den Markt gebracht haben, aber es gab auch viel Gutes."

Anzeige

Anzeige

Tyquan Thornton ist der Receiver für hohe Bälle Insbesondere hat Mahomes begonnen, eine Chemie mit dem schnellen Receiver Tyquan Thornton zu entwickeln, der am häufigsten bei tiefen Würfen des Teams ins Visier genommen wurde. Ein gutes Beispiel war ein riskanter Spielzug beim 22:9-Sieg gegen die New York Giants am Sonntag, als Thornton einen Jump-Ball-Catch für 33 Yards bei einem Third-and-10-Wurf hinlegte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen