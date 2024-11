Jegliche Hoffnung auf eine schnellere Heilung war vergebens. Die ohnehin schon kriselnden Dallas Cowboys müssen für den Rest der Saison auf Dak Prescott verzichten. Das verkündete Owner Jerry Jones, der auch über die Operation des Oberschenkels sprach.

von Oliver Jensen und Daniel Kugler

Kein Dak Prescott mehr in dieser Saison! Die Oberschenkelverletzung des Quarterbacks der Dallas Cowboys macht eine Operation nötig und daher ein Comeback in den kommenden Wochen unmöglich.

Das verriet Klub-Besitzer Jerry Jones in einem Interview mit dem Radiosender "105.3 The Fan". Prescott, der seinen Vertrag erst vor wenigen Wochen für 240 Millionen US-Dollar um vier Jahre verlängert hatte, wird demnach am Mittwoch in New York operiert.

Zuvor hatte bereits "ESPN" berichtet, dass der 31-Jährige eine Operation an seiner teilweise gerissenen Oberschenkelmuskulatur plane - vorbehaltlich der Meinung eines weiteren Spezialisten. Nun sagte Jones: "Seine Prognose ist wunderbar. Es bedeutet nur, dass wir ihn für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung haben werden."

Die Cowboys sollen von Anfang an der Meinung gewesen, dass es besser ist, die Verletzung jetzt zu behandeln, als sie von alleine heilen zu lassen und später Komplikationen zu bekommen. Jones sagte allerdings zuvor in einem Radio-Interview, dass Prescott eine Operation eigentlich vermeiden wollte.