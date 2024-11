Trotz des absurden Fehlgriffs von CeeDee Lamb im Spiel gegen die Eagles will Cowboys-Boss Jerry Jones die Sonne auch weiterhin ins AT&T Stadium scheinen lassen - mit einer bizarren Begründung.

Es war eine der kuriosesten Szenen am vergangenen Spieltag der NFL.

Im heimischen AT&T Stadium konnte Wide Receiver CeeDee Lamb von den Dallas Cowboys einen kurzen Touchdown-Pass nicht fangen, weil er von der tiefstehenden Sonne massiv geblendet wurde.

Es war sicherlich nicht die spielentscheidende Szene, die Cowboys gingen gegen die Philadelphia Eagles mit 6:34 unter. Und dennoch bleibt es ein Ärgernis – nicht nur für Passempfänger Lamb -, dass die Cowboys in ihrem Stadion diese Art von äußerer Beeinträchtigung nicht in den Griff bekommen.

Der Grund hierfür liegt in der Person des wichtigsten Mannes der Cowboys: Besitzer Jerry Jones wehrt sich hartnäckig dagegen, das Stadion gegebenenfalls mit Vorhängen zu beschatten. Das wäre ohne weiteres möglich und wird bei anderen Veranstaltungen, wie Konzerten, auch praktiziert.

Nur Jones weigert sich, dies bei Spielen der Cowboys zu tun. Seine Begründung dafür aber ist reichlich kurios.

"Es darf nicht so aussehen, als wäre es nicht im Freien. Es soll so aussehen, als wäre es im Freien", wird der 82-Jährige bei "CBS" zitiert. "Das Stadion wurde so gebaut, dass das Sonnenlicht hereinkommt."