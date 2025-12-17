- Anzeige -
NFL - Miami Dolphins: Wird Tua Tagovailoa gebencht? "Muss das Beste für das Team entscheiden"

  • Veröffentlicht: 17.12.2025
  • 07:44 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Die Miami Dolphins denken über einen Quarterbackwechsel nach. Head Coach Mike McDaniel verzichtet auf eine Jobgarantie für Tua Tagovailoa.

"Wir müssen alles auf den Tisch legen".

Eine vielsagende Aussage von Mike McDaniel. Der Head Coach der Miami Dolphins musste nach vier Siegen in Folge eine 28:15-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers einstecken.

Damit sind sie aus dem NFL-Playoff-Rennen eliminiert. Ein Umbruch auf sämtlichen Positionen - gar seiner eigenen - steht im Raum.

Selbst Tua Tagovailoa ist muss fortan um seinen Job zittern. "Das Quarterback-Spiel letzte Nacht war nicht gut genug," so McDaniel. Ob er Tagovailoa wirklich auf die Bank schickt, möchte er noch offen lassen. Doch die Überlegung sei da.

Miami Dolphins: Tua Tagovailoa vor dem Aus

Der 42-Jährige führt seine Überlegungen aus: "Meine größte Aufgabe ist es das Beste für das Team zu entscheiden. Auch wenn es manchmal eine harte Entscheidung sein muss. Es ist aber immer im bestmöglichen Interesse, um die bestmögliche Chance auf einen Sieg gegen den nächsten Gegner zu haben".

15 Interceptions in 14 Spielen. Tagovailoa führt die Liga mit den meisten Interceptions damit an.

Gegen die Pittsburgh Steelers kam er auf 22 von 28 Pässen für 253 Yards mit zwei Touchdowns und einer Interception. Eine beschönigte Statistik, da vieles in der sogenannten "Garbage Time" erreicht wurde. Also zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel quasi schon entschieden war und die gegnerische Verteidigung so spielte, um nicht mit wenigen Plays tief geschlagen zu werden.

Falls McDaniel sich für eine Änderung entscheidet, stünden die Backup-Quarterbacks Zach Wilson oder Rookie Quinn Ewers an der Reihe.

