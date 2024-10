Cowboys-Kicker Brandon Aubrey verpasste die Mittwochs-Trainingseinheit, weil er vor Gericht musste - allerdings nicht als Angeklagter.

Kuriosum bei den Dallas Cowboys! Das Team aus dem Süden der USA musste bei seiner Trainingseinheit am Mittwoch auf Kicker Brandon Aubrey verzichten, weil dieser in Tarrant County (Texas) vor Gericht erscheinen musste.

Zum Glück der Franchise wird Aubrey jedoch kein Verbrechen zur Last gelegt. Stattdessen wurde er im Rahmen einer 12-Mann-Jury ausgewählt, um in einem Fall der schweren Körperverletzung zu urteilen und musste Geschworenendienst leisten. Das berichtet das "Fort Worth Star-Telegram".

In den USA werden die meisten Strafgerichtsfälle von einer zufällig ausgewählten, unabhängigen Jury entschieden, die aus gewöhnlichen Bürgern besteht, statt aus professionellen Richtern.

Auch die Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag seien in Gefahr, da Superstar-Kicker Aubrey an beiden Tagen erneut im Gericht erwartet werde.