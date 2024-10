Dann wird Hill emotional: "Das war so schön, das hat mich heute fast zum Weinen gebracht, ihn in der Aufstellung zu sehen, ihn die Spielzüge ansagen zu hören, ihn die Offensive leiten zu sehen, einfach nur seine Stimme zu hören." Seine Freude über die Rückkehr wolle er Tua auch abseits des Feldes zeigen: "Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn und seine Frau zum Essen einladen muss, weil ich ihn so sehr vermisst habe." Hill ergänzt: "Ich weiß, das klingt verrückt, aber er ist ein wichtiger Teil dieses Teams."

Die Rückkehr des 26-Jährigen blieb auf dem Trainingsgelände der Dolphins nicht unbemerkt. Star-Receriver Tyreek verriet gegenüber "ESPN" er fühle sich direkt nostalgisch. "Er sah großartig aus. Es fühlte sich an wie in alten Zeiten", sagte Hill. „Wir haben heute ein paar tiefe Würfe gemacht, und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe das vermisst und ich habe ihn vermisst."

Mitte September geschah es erneut: Tua Tagovailoa ging hart zu Boden. Wieder war es eine Gehirnerschütterung. Nicht die erste in der noch jungen Karriere des Quarterbacks. Sogar über ein Karriereende wurde gemunkelt . Doch es geht weiter. Tua kehrte jüngst ins Training zurück und Trainer Mike McDaniel rechnet mit seinem Comeback gegen die Arizona Cardinals .

Das Wichtigste in Kürze

Tua als Heilsbringer?

Diese Big-Plays werden bei den Dolphins auch gebraucht. Nach einem soliden Saisonauftakt, gegen Jacksonville inklusive eines 20-17 Sieges, folgte eine schallende 31-10 Niederlage gegen die Bills. Tagovailoa verletzte sich und seitdem ist von dem vermeintlichen Titelanwärter in Miami nicht mehr so viel zu sehen.

In der Abwesenheit des Franchise-Quarterbacks setzte es drei weitere Niederlagen gegen die Seahawks, Titans und Colts. Nur gegen mehr als schwache New England Patriots konnte ein 15-10 Sieg errungen werden. Somit stehen die Dolphins nach Woche 7 mit einer Bilanz von 2-4 da. Immerhin reicht es in einer schwachen AFC East tatsächlich für Platz zwei.

Ohne Tua lief also nicht viel. Bezeichnend: Mit 483 Passing Yards und drei Touchdown führt der QB sein Team trotz vierwöchiger Abwesenheit noch immer an. Die Backups Tyler Huntley, Skylar Thompson und Tim Boyle teilten sich die Spielzeit. Dies macht sich auch in den Statistiken bemerkbar. Komplett überzeugen konnten jedoch keiner. Alle drei erzielten zusammen übrigens nur einen Touchdown.

Jetzt kehrt Tagovailoa zurück, um muss das Ruder direkt herumreißen. Keine leichte Aufgabe. Tyreek Hill scheint sich jedoch so oder so zu freuen.