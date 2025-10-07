NFL - Odell Beckham Jr. bestätigt Doping-Sperre - so lange ist der Star-Receiver gesperrt

Odell Beckham Jr. möchte noch einmal in der NFL spielen. Wie er verriet, muss er vorher aber noch eine Sperre absitzen. Diese Nachricht ist eine echte Überraschung: Odell Beckham Jr. wird von der NFL wegen Dopings gesperrt. Das kündigte der 33-Jährige im Podcast "The Pivot" an. Sechs Spiele muss der Wide Receiver aussetzen, laut NFL-Insider Tom Pelissero tritt die Sperre in dieser Woche in Kraft. Die Highlights der NFL auf Joyn schauen Wie "ESPN" berichtet, soll der Verstoß in der vergangenen Saison passiert sein. Beckham betonte, er habe niemals bewusst leistungssteigernde Substanzen eingenommen.

NFL: Odell Beckham Jr. aktuell Free Agent Unmittelbare Auswirkungen hat das Ganze zunächst einmal nicht, denn OBJ hat seit seinem Ende bei den Miami Dolphins nach der letztjährigen Trade-Deadline kein neues Team gefunden. Trotzdem möchte Beckham in dieser Saison noch einmal spielen, falls er ein Team finden sollte. Das könnte dann frühestens im November auf ihn zurückgreifen. Er betonte in dem Podcast nochmals, dass er nicht zurücktreten werde. "Keine Chance", sagte er.

