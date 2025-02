NFL: Dallas Cowboys nicht im Super Bowl - für Owner Jerry Jones ein "Schocker"

Die Dallas Cowboys stehen nicht im 59. Super Bowl. Für Owner Jerry Jones immer noch ein "Schocker".

In der vergangenen NFL-Offseason erklärte Cowboys-Owner Jerry Jones, seine Franchise werde in der Saison 2024 "All-in" gehen. Der Erfolg hielt sich in der Folge aber sehr in Grenzen. Schon in der Free Agency verstärkte sich das Team kaum, am Ende verletzte sich Quarterback Dak Prescott und mit sieben Siegen und zehn Niederlagen wurden die Playoffs verpasst.

Doch trotz des wenig erfreulichen Saisonverlaufs ist es für Eigentümer und General Manager Jerry Jones ein "Schocker", dass sein Team am Abend nicht im Super Bowl in New Orleans antritt.

"Ich hätte Dak Prescott, den bestbezahlten Spieler in der NFL, nicht noch einmal verpflichtet, wenn wir nicht jetzt hätten gewinnen wollen. Es ist ein Schock, hier bei diesem Super Bowl zu sein und die Cowboys nicht hier zu haben", erklärte er im Interview mit "The Athletic".

Und weiter: "Damit hatte ich nicht gerechnet, als ich die Vereinbarung mit ihm getroffen habe. Also werden wir alles tun, um dorthin zu kommen."