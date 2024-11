Mike McCarthy und die Dallas Cowboys schienen ein Match zu sein - bis zur Saison 2024. Mit miserablem Record droht die Franchise, die Playoffs zu verpassen. Jerry Jones kann sich eine Verlängerung mit dem Head Coach trotzdem vorstellen.

Ein 4-7-Record trotz Super Bowl-Ambitionen, das Saisonaus für Dak Prescott - für die Dallas Cowboys ist 2024 eine Saison zum Vergessen. Entsprechend sollte für Head Coach Mike McCarthy die Luft aufgrund der konstanten Underperformance dünn werden, würde man meinen.

Doch mitnichten. Owner Jerry Jones ist eben immer für eine Überraschung gut. Beim Radiosender "105.3 The Fan" stellte er seinem Coach stattdessen sogar eine Verlängerung in Aussicht: "Ich denke nicht, dass es verrückt wäre. [...] Mike McCarthy ist ein hervorragender Trainer... Ein Trainer, der den Super Bowl gewonnen hat."

Und weiter: "McCarthy hat das alles schon hinter sich. Er hat großartige Ideen. Unterm Strich haben Sie nirgendwo in meiner Körpersprache oder sonstwo einen Hinweis darauf gesehen, was wir in Bezug auf diesen Stab am Ende des Jahres tun werden. Und das sollten wir auch nicht, wir haben noch eine Menge Football vor uns."

Also: Alea iacta offensichtlich noch nicht est. Doch ohne Leistungssteigerung wird der Cowboys-Coach seinen Job nicht retten können, interpretiert man Jerry Jones Worte richtig. Mit den Bengals, Eagles und Commanders haben die Texaner allerdings noch drei dicke Brocken vor sich.