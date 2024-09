NFL: Damar Hamlin spricht emotional über Comeback als Starter

Anzeige

Damar Hamlin war in Week 1 erstmals seit seinem Herzstillstand wieder Starter bei den Buffalo Bills. Anschließend sprach der Safety über seine Gefühlswelt.

Was dem 26-Jährigen wichtig ist: Er möchte nicht nur als der Spieler bekannt sein, der überlebt hat. Das betonte er bei "NFL.com". "Meine Geschichte ist meine Geschichte. Sie wird noch geschrieben. Aber ich möchte auch für meine Fähigkeiten bekannt sein. Ich hatte immer große Ziele auf und neben dem Spielfeld. Ich habe noch so viel mehr vor, was ich erreichen möchte", sagte er.

Er ist im Grunde wieder bei 100 Prozent, hat kaum noch Probleme, kann Vollgas geben. Auch wenn 2023 ein hartes Jahr war, eine echte Herausforderung auf dem Weg zurück.

Fünf Einsätze absolvierte er damals in der NFL, doch ihm wäre eine komplette Pause lieber gewesen. "Wenn die Welt perfekt wäre und ich die Wahl hätte, hätte ich mir ein Jahr Auszeit genommen, um auf andere Gedanken zu kommen und einen Neustart zu wagen", sagte Hamlin. "Man berührt den Herd, merkt, dass er heiß ist, und fasst ihn nie wieder an. Stellen Sie sich vor, Sie verlieren Ihr Leben und tun dasselbe noch einmal."