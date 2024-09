NFL Overreactions - Week 1: Quarterback-Superstar muss auf die Bank 

NFL Week 1 ist "in the books", wie man so schön sagt.

Zudem war der Gameplan des neues Offensive Coordinators Zac Robinson nicht optimal für den noch rostigen Cousins. Über 52 Prozent der Spielzüge kamen aus der "Pistol Formation". Dabei ist der QB näher hinter dem Center und damit auch schneller für die Defense zu erreichen. In seiner 13-jährigen Karriere spielte Cousins nie mehr als zehn Snaps in dieser Formation, weil er nicht der beweglichste ist. Nach der letzten Verletzung sowieso nicht.

Drei Erstrundenpicks in Bijan Robinson, Kyle Pitts, Drake London, dann 100 Millionen garantiert, damit Kirk Cousins der neue Quarterback der Atlanta Falcons wird und zur Sicherheit nochmal ein Erstrundenpick in den aktuellen Back-Up-QB Michael Penix Jr gesteckt. Und dennoch reichte es vor eigener Kulisse im ersten Spiel gegen die Pittsburgh Steelers nicht.

Kaum ein Team hat in die Offense in den vergangenen Jahren so viel investiert wie die Atlanta Falcons.

Overreaction oder nicht: Will Levis ist kein Starting Quarterback

In der Post-Mike-Vrabel-Derrick-Henry-Ära haben die Tennessee Titans viele neue Gesichter in der Franchise. Neben Head Coach Brian Callahan tummeln sich mittlerweile viele talentierte Spieler, die teils noch mehr roh als Diamanten sind. Calvin Ridley, DeAndre Hopkins, Tyler Boyd, Treylon Burks - das allein ist sehr viel Talent im Wide-Receiver-Room.

Dennoch die Pleite im ersten Spiel gegen die vorher hoch gelobten Chicago Bears. Und keiner weiß warum. Nach einer Halbzeitführung von 17:3 gab es das bittere Erwachen beim Endstand von 17:24. Dabei erzielten die Bears keinen einzigen offensiven Touchdown, trotz Spielern wie Caleb Williams, Keenan Allen, DJ Moore, Cole Kmet, D'Andre Swift, Gerald Everett oder Rome Odunze.

Das lag auch an einem sehr schlechten Spiel von Will Levis, welcher das Vertrauen vor der Saison ausgesprochen bekam. Ryan Tannehill durfte gehen, Malik Willis wurde abgegeben, all-in in Levis! Und es könnte ein Fehler gewesen sein. In der ersten Halbzeit schon unpräzise. Ein Fumble, ein schlechter Wurf in der zweiten Halbzeit in Richtung des völlig freien Ridley und zwei Interceptions - eine davon resultiere in einen Pick Six, der absolut geschenkt war.

Bei "3&6" ein solches Play zu wagen und den Ball in Richtung des Verteidigers zu pitchen, anstatt den Sack zu nehmen: ein Rookie-Fehler. Und Levis ist kein Rookie mehr. Der Welpenschutz ist vorbei. Coach Callahan sagte es deutlich nach dem Spiel: "Wenn wir bei "1&10" jedes Mal gepuntet hätten, hätten wir das Spiel gewonnen." Eine größere Schelte gibt es nicht. Muss Levis auf die Bank?

Keine Overreaction! Das wird früher oder später in der Saison passieren - auch wenn mit Mason Rudolph ein Spieler dahinter sitzt, der selbst oft in seinen Leistungen schwankt. Levis hat schon zu oft waghalsige Entscheidungen getroffen, die Spiele kosteten. Das wird in der NFL bestraft. Die fehlende Alternative könnte ihm noch etwas Zeit geben, seine einzige Rettung wäre es, in den nächsten vier bis fünf Spielen konstant gute Leistungen abzuliefern. Noch hat er alles in der Hand. Jedoch sind mehr als nur Zweifel übrig, ob die Titans mit dieser Saisonplanung den richtigen Weg eingeschlagen haben.