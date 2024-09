Die New York Giants haben mit der 6:28-Klatsche gegen die Minnesota Vikings einen Fehlstart in die neue NFL-Saison hingelegt. Besonders hart erwischt hat es Quarterback Daniel Jones , der sich Buhrufe sowie "Danny Pennies"-Sprechchöre anhören und sogar mit ansehen musste, wie seine Trikots verbrannt wurden. Nun äußerte sich der 27-Jährige zur Situation.

Daniel Jones kündigt guten Umgang mit Kritik an

Der US-Amerikaner will es mit einem überraschenden Ansatz zurück in die Erfolgsspur schaffen. "Man versucht immer, sich auf die Grundlagen zu konzentrieren und sicherzustellen, dass sie sauber sind", erklärte Jones, der sich in seiner sechsten Saison in der besten Football-Liga der Welt befindet. Erst 2023 unterschrieb er einen neuen Mega-Vertrag über 160 Millionen Dollar.

Einen weiteren Leistungseinbruch aufgrund der hasserfüllten Fan-Reaktionen müssen die Giants-Anhänger aber offenbar nicht befürchten: "Ich denke, meine mentale Stärke ist in Ordnung".

Im ersten Saisonspiel enttäuschte Jones mit zwei Interceptions und lediglich 22 erfolgreichen Pässen bei 42 Versuchen. Am Sonntag um 19 Uhr treffen die Giants auf die Washington Commanders. Dann wird Jones voraussichtlich eine weitere Chance erhalten, um dem Spott ein Ende zu setzen.