Wide Receiver Rashee Rice von den Kansas City Chiefs verletzte sich im Spiel gegen die Los Angeles Chargers in Woche vier unglücklich. Ausgerechnet Quarterback Patrick Mahomes rauschte in seinen Passempfänger.

von Daniel Kugler und Luca Wolkstein

Wide Receiver Rashee Rice, der die Passempfänger der Kansas City Chiefs an den ersten drei Spieltagen mit 288 Receiving Yards und zwei Touchdowns anführte, hatte sich beim 17:10 gegen die Los Angeles Chargers schwer verletzt.

Kurioserweise wurde der 24-Jährige sogar von einem eigenen Mitspieler verletzt. Nach einer Interception von Quarterback Patrick Mahomes verfolgte Rice Chargers-Cornerback Kristian Fulton, der den Pass abgefangen hatte, wurde dabei dann vom eigenen Quarterback abgeräumt. Mahomes hatte zum Tackle gegen Fulton angesetzt.

Das sei Mahomes in der Hektik der Situation nicht mal aufgefallen, so der Quarterback gegenüber "ESPN": "In dem Moment habe ich es nicht bemerkt. Ich habe mich mehr darum gekümmert, den Ball zu bekommen. Offensichtlich hat er (Rice, Anm. d. Red.) nur versucht, ein Play zu machen, und dann kann das passieren, wenn man versucht, zu tacklen."

Erst auf der Leinwand des SoFi-Stadiums habe er die Szene richtig wahrgenommen. "Ich habe mir keine Sorgen um mich gemacht. Ich habe mir Sorgen um seine Verletzung gemacht und gehofft, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussah. Ich habe mich sche**e gefühlt, weil ich Rashee getroffen habe ", reflektiert Mahomes den Zusammenprall im Nachgang.