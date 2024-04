NFL: Defensive Tackle - die neue Premium-Position?

Ein Trend, der sich über die vergangenen Monate durchzieht. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit verlängerten die Jets mit Quinnen Williams, die Tennessee Titans mit Jeffery Simmons oder die New York Giants mit Dexter Lawrence.

Neben den großen Summen erhielten auch einige alternde oder verletzungsanfällige Spieler großzügige Verträge. Leonard Williams von den Seattle Seahawks kann in den nächsten drei Jahren bis zu 64,5 Millionen verdienen, D.J. Reader in zwei Spielzeiten 22, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Die NFL-Teams greifen in der noch laufenden Offseason tief in die Tasche für gute Defensive Liner, meist Defensive Tackles.

Zuletzt investieren NFL-Teams mehr und mehr Geld in die Position des Defensive Tackles. Zufall - oder steckt mehr dahinter?

Was steckt hinter diesen Entwicklungen? Gleich mehrere unterschiedliche Ansätze können für Aufklärung sorgen.

Entsprechend stieg auch der prozentuale Anteil - im Vergleich zu anderen Positionen - des für die Position des Defensive Tackles verwendeten Cap Space der Teams (knapp über sieben Prozent laut "Spotrac") in der bisherigen Offseason auf ein Rekord-Hoch.

NFL-Teams investieren mehr Geld in Defensive Line

Die Grundausrichtung vieler Defensiven sieht die Nickel-Formation (ein Slot-Cornerback ersetzt einen Linebacker) als Standard-Formation. Dadurch lässt sich das gegnerische Passspiel eindämmen, aber Lücken in der Laufverteidigung werden - aufgrund der fehlenden Physis - schnell sichtbar.

Der schematische Aufbau von Defensiven hat sich über die letzten Jahre an die Passfreudigkeit der NFL angepasst. Schnelle, athletische Linebacker und leichtfüßige Edge Rusher, die auch in der Passverteidigung funktionieren, sind gefragt.

Kein Wunder, dass in der Saison 2022/23 Bestmarken im Laufspiel verzeichnet wurden. Die Teams kamen auf einen Schnitt von 121,6 Rushing Yards pro Spiel und 4,5 Rushing Yards pro Lauf - der jeweils höchste Wert der Geschichte.

Neben den Laufstoppern sind Defensive Tackles mit guten Fähigkeiten im Pass Rush sehr gefragt. In fast jedem Draft-Jahrgang begeben sich die Teams auf die Suche nach dem nächsten Aaron Donald - einem Defensive Liner, der Athletik mit genügend Physis und einem ausgefeilten Pass-Rush-Repertoire verknüpft.

Grund 3: Die Alleskönner

"Schau dir die Teams an, die in den letzten Jahren in den Playoffs weit gekommen sind. Klar, sie hatten gute Quarterbacks, aber oft wurde die Defensive von einer dominanten Defensive Line getragen. Wenn wir Defensive Tackles holen, bin ich glücklich", sagte Lou Anarumo (Defensive Coordinator der Bengals) im Rahmen des NFL Combine.

Die Creme de la Creme der Position vereint dabei beide Fähigkeiten: physisch gegen den Lauf und gefährlich im Pass Rush.

Entsprechend gut wird dieses Skill-Set aktuell in der NFL bezahlt und gefördert. Interior Defensive Liner werden früh im Draft gewählt. Im NFL Draft 2023 gingen beispielsweise vier D-Liner in der ersten Runde über die Ladentheke. Bei guten Leistungen halten die Teams ihre Aushängeschilder - um fast jeden Preis.

Und die NFL-Teams reagieren auch bereits auf diese Entwicklung. In der noch laufenden Offseason unterschrieben zahlreiche Guards und Center hochdotierte Verträge - sicherlich kein Zufall.