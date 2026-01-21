- Anzeige -
NFL - Denver Broncos: Jarrett Stidham wurde 2015 besser bewertet als Joe Burrow und Lamar Jackson

  • Aktualisiert: 25.01.2026
  • 21:05 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Jarrett Stidham muss Bo Nix in der Conference Championship als Broncos-Quarterback ersetzen. Kaum einer traut ihm was zu, dabei hatte er mal das größte Talent von allen.

Ja, die Denver Broncos schalteten in den NFL-Playoffs die Buffalo Bills aus.

Doch der Sieg in der Divisional Round bedeutete den Verlust von Quarterback Bo Nix, welcher sich schwerer am Knöchel verletzte und operiert wurde.

Damit muss Jarrett Stidham in der Conference-Championship-Runde einspringen! Und das ausgerechnet gegen das Team, welches ihn 2019 in der vierten Runde des Drafts wählte: die New England Patriots.

Seit 2023 ist er bei den Broncos, kam zuletzt auf keine Spielzeit mehr. Trotz der Motivation, gegen die Ex zu bestehen, schreiben viele Fans die Broncos jetzt ab. Dabei ist Stidham talentierter, als viele meinen. Wie ältere Berichte zeigen.

DENVER, CO - JANUARY 17: Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) celebrates with tight end Dalton Kincaid (86) after a fourth quarter touchdown against the Denver Broncos in the AFC Divisional Ro...

NFL auf Joyn: Alle Highlights im Stream

Die Höhepunkte aller Spiele kostenlos sehen.

"Class of 2015": Jackson und Burrow keine Gegner

2017 war Stidham im College Football "SEC Newcomer des Jahres". So blind kann er also nicht sein.

Und wer noch mehr Bestätigung sucht, schaut sich einen offiziellen Recruitment-Bericht aus 2015 an.

Dort wurden die besten "Dual-Threat-Quarterbacks" des Landes bewertet. Also die QBs, die im Lauf wie über den Pass performen. Fünf Sterne sind dabei die maximale Bewertung.

Und die "Class of 2015" hatte einige brutale Kaliber. Ein Lamar Jackson, der vielleicht beste Dual-Threat-QB der letzten NFL-Jahre, findet sich in diesem Ranking nur auf Platz neun wieder. Auf Platz sieben war sogar ein gewisser Joe Burrow.

Top Dual-Threat-Quarterbacks 2015: Stidham auf die 1

Platz sechs ging an Sam Darnold. Der heutige Wide Receiver Jauan Jennings belegte als QB Platz fünf. Sie erhielten alle vier Sterne. Nur Platz zwei und eins bekamen ganze fünf Sterne. Und Platz zwei galt als sogenannter Cheat Code in der High School.

Die Rede ist von Kyler Murray! Aber einer war besser.

Kein Scherz: Jarrett Stidham! Natürlich ist das elf Jahre her, aber alles kann man in dieser Zeit nicht verlernt haben.

Die Kombination aus Sean Payton, Stidham und dem Wiedertreffen mit den Patriots sollte reichen, diesen Spieler und diese Broncos nicht zu unterschätzen.

