Die Kansas City Chiefs wollen nach einer enttäuschenden Saison wieder oben angreifen. Dafür kommt unter anderem Super-Bowl-MVP Kenneth Walker in der Free Agency - und das, obwohl der Cap Space vor wenigen Wochen noch ein großes Problem in Kansas City war.

Die Kansas City Chiefs haben auf die abgelaufene Saison mit einem Free-Agency-Coup reagiert. Super-Bowl-MVP Kenneth Walker unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 45 Millionen Dollar.

Neben Walker ist auch die Personalie Travis Kelce geklärt. Die Chiefs-Legende geht 2026 in seine 14. Saison mit KC, kassiert dafür bis zu 15 Millionen Dollar.

Neben den beiden Offensiv-Stars nimmt Kansas City auch Defensive Tackle Khyiris Tonga für drei Jahre und 21 Millionen Dollar unter Vertrag.

Die Chiefs sind am ersten Tag der Free Agency richtig aktiv - und das, obwohl der Cap Space vor wenigen Wochen noch ein großes Problem darstellte.