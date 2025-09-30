Monday Night Football
NFL: Denver Broncos lassen Cincinnati Bengals keine Chance
- Aktualisiert: 30.09.2025
- 06:14 Uhr
- Kai Esser
Die Denver Broncos haben zum Abschluss des NFL-Spieltags den Cincinnati Bengals keine Chance gelassen und somit den Anschluss in der AFC West gehalten.
Von Kai Esser
Die Denver Broncos haben das richtungsweisende NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals klar gewonnen. Am Ende hieß es 28:3 für die Broncos, die damit wieder mit den Kansas City Chiefs in der AFC West gleichziehen.
Vor allem die zuletzt bedenkliche Offense überzeugte. Bo Nix unterlief zwar eine Interception, erzielte aber auch 333 Total Yards und drei Touchdowns (einer per Lauf). Insgesamt kam die Broncos Offense auf 512 Yards und ließ keinen Sack zu.
Besonders das Rushing Game stach heraus: 38 Läufe für 186 Yards (4.9 Yards pro Versuch) und zwei Touchdowns, angeführt von Running Back J.K. Dobbins, der über 100 Yards am Boden beisteuerte und maßgeblich zur Spielkontrolle beitrug. Wide Receiver Marvin Mims erlief den zweiten Rushing Touchdown über einen End-Around-Spielzug.
Courtland Sutton erwies sich derweil als zuverlässigster Receiver mit fünf Catches, 81 Yards und einem Touchdown. Auch RJ Harvey fand die Endzone ein Mal. Zwar forcierte die Defense keinen Turnover, allerdings hatte Cornerback Patrick Surtain Bengals Receiver Ja'Marr Chase über die gesamte Spieldauer in seiner Hosentasche und erlaubte keinen Catch, wenn er in Mannverteidigung gegen ihn spielte.
Bengals enttäuschen erneut auf ganzer Linie
Überhaupt wirkte Cincinnatis Offensive wie gelähmt. Nur 159 Yards insgesamt, davon 125 durch die Luft (14 von 25 Completions, 5.0 Yards pro Versuch) und magere 53 am Boden (3.5 Yards pro Lauf). Kein einziger Touchdown, stattdessen drei Sacks für minus 19 Yards und ein Passer Rating von 69.6 für Burrow-Backup Jake Browning.
- Horrorverletzung von Tyreek Hill überschattet Dolphins-Sieg
- Super Bowl Halftime Show 2026: NFL macht Auftritt von Star-Rapper offiziell
Bester Läufer war Running Back Chase Brown (40 Yards), bester Receiver Tee Higgins mit mageren 32 Yards. Der Pick von Demetrius Knight war die mutmaßlich einzige positive Randnotiz des Spiels für die Bengals.
In der kommenden Woche stehen für beide Teams Hammeraufgaben an: Die Bengals empfangen die Detroit Lions, die Denver Broncos müssen zum amtierenden Super Bowl Champion Philadelphia Eagles.