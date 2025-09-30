NFL: Denver Broncos lassen Cincinnati Bengals keine Chance

Die Denver Broncos haben zum Abschluss des NFL-Spieltags den Cincinnati Bengals keine Chance gelassen und somit den Anschluss in der AFC West gehalten. Von Kai Esser Die Denver Broncos haben das richtungsweisende NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals klar gewonnen. Am Ende hieß es 28:3 für die Broncos, die damit wieder mit den Kansas City Chiefs in der AFC West gleichziehen. Vor allem die zuletzt bedenkliche Offense überzeugte. Bo Nix unterlief zwar eine Interception, erzielte aber auch 333 Total Yards und drei Touchdowns (einer per Lauf). Insgesamt kam die Broncos Offense auf 512 Yards und ließ keinen Sack zu.

Besonders das Rushing Game stach heraus: 38 Läufe für 186 Yards (4.9 Yards pro Versuch) und zwei Touchdowns, angeführt von Running Back J.K. Dobbins, der über 100 Yards am Boden beisteuerte und maßgeblich zur Spielkontrolle beitrug. Wide Receiver Marvin Mims erlief den zweiten Rushing Touchdown über einen End-Around-Spielzug. Courtland Sutton erwies sich derweil als zuverlässigster Receiver mit fünf Catches, 81 Yards und einem Touchdown. Auch RJ Harvey fand die Endzone ein Mal. Zwar forcierte die Defense keinen Turnover, allerdings hatte Cornerback Patrick Surtain Bengals Receiver Ja'Marr Chase über die gesamte Spieldauer in seiner Hosentasche und erlaubte keinen Catch, wenn er in Mannverteidigung gegen ihn spielte.

