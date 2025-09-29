Anzeige
NFL: New York Giants - Malik Nabers schwer verletzt: Diagnose ist da! Odell Beckham Jr. fleht die Liga an

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 08:58 Uhr
  • ran.de

Nach der vermutlich schweren Verletzung von Giants-Receiver Malik Nabers meldet sich Odell Beckham Jr. zu Wort und richtet eine Bitte an die NFL.

Update, 29.9., 17:20 Uhr: Diagnose bei Malik Nabers da

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt. Laut dem für gewöhnlich gut informierten NFL-Insider Adam Schefter von "ESPN" hat sich der junge Star-Receiver der New York Giants das Kreuzband gerissen und wird die komplette restliche NFL-Saison verpassen.

Demnach hätten die Untersuchungen den ersten Verdacht bestätigt. Für die Giants ist es ein herber Verlust. Nabers lieferte 2024 schon eine starke Rookie-Saison, kam auf 1.204 Receiving Yards und fing sieben Touchdowns.

In den ersten vier Saisonspielen 2025 sammelte der 22-Jährige 18 Receptions für 271 Yards und zwei Touchdowns.

NFL: Malik Nabers zieht sich Verletzung vs. Chargers zu

Unschöne Augenblicke beim 21:18-Sieg der New York Giants gegen die Los Angeles Chargers. Giants-Receiver Malik Nabers hat sich im zweiten Viertel ohne gegnerische Einwirkung am Knie verletzt - "Big Blue" befürchtet, dass die Saison für den Passempfänger beendet ist.

Im Zuge dessen hat sich nun Ex-Giants-Receiver Odell Beckham Jr. zu Wort gemeldet. "Liebe [NFL], ich sage das mit der größten Liebe und dem größten Respekt", schrieb er bei "X". "Wir (die NFL) treffen alle Vorsichtsmaßnahmen der Welt in Bezug auf alles andere, wenn es um die Gesundheit und Sicherheit der Spieler geht. Bitte. Bitte. Bitte. Entfernt den Turf. Vielen Dank im Voraus."

New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) reacts after scoring a touchdown against the Los Angels Chargers during a NFL, American Football Herren, USA game at MetLife Stadium in East Rutherford, ...

OBJ will Rasen-Diskussion anstoßen

Zudem fügte OBJ hinzu: "Bei allem Respekt, und ihr wisst, dass ich die Giants liebe, aber DeathLife (seine Bezeichnung des Rasens im MetLife Stadium in New York, Anm.d.Red.) hat dem Sport zu viele talentierte Spieler genommen."

Und weiter: "Ich weiß, dass nicht alles die Schuld des Rasens ist, aber zumindest sollten wir alle Untersuchungen durchführen, um sicherzustellen, dass der Rasen, wenn er bleiben muss, von höchster Qualität ist. Wir können zumindest die Diskussion anstoßen."

Der im Stadion der Giants verwendete Kunstrasen wurde in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert. Beckham selbst, der von 2014 bis 2018 für die Franchise gespielt hatte, erlitt in seiner Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse – beide Male auf Kunstrasen.

