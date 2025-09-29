NFL: Dallas Cowboys und Green Bay Packers trennen sich nach Punkte-Spektakel unentschieden

Das Sunday Night Game zwischen den Cowboys und den Packers endet mit einem unerwarteten Ergebnis. Unerwarteter Ausgang im Sunday Night Game der NFL in Woche vier. Die Dallas Cowboys und die Green Bay Packers haben sich mit einem 40:40-Unentschieden getrennt. Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn

Cowboys-Kicker Brandon Aubrey und Packers-Kicker Brandon McManus hatten in der Overtime jeweils ein Field Goal erzielt.

Die viel beachtete Rückkehr von Micah Parsons nach Dallas – ihm glückte ein Sack - geriet dabei zu einem Quarterback-Duell. Beide Spielmacher verzeichneten jeweils drei Touchdown-Pässe in der regulären Spielzeit. Bei sieben aufeinanderfolgenden Touchdowns wechselte dabei die Führung zwischen beiden Teams hin und her. NFL am Sonntag: Chiefs stürzen Ravens in die Krise, schwaches Comeback von Purdy

Giants-Star schwer verletzt: OBJ fleht NFL an Aufseiten der Packers warf Jordan Love (337 Passing Yards) alle drei Pässe in die Endzone auf Receiver Romeo Doubs, zudem lief Josh Jacobs zweimal in die Endzone.

NFL: Starke Leistungen von Jordan Love und Dak Prescott Cowboys-Spielmacher Dak Prescott (319 Passing Yards), der selbst für einen Rushing Touchdown sorgte, warf zwei Touchdown-Pässe auf George Pickens, dazu einen weiteren auf Jake Ferguson.

VIDEO: Absurdes Play in Overtime! Dak Prescott liefert 4-Touchdown-Gala