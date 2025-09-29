Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL: Dallas Cowboys und Green Bay Packers trennen sich nach Punkte-Spektakel unentschieden
- Aktualisiert: 30.09.2025
- 08:56 Uhr
- ran.de
Das Sunday Night Game zwischen den Cowboys und den Packers endet mit einem unerwarteten Ergebnis.
Unerwarteter Ausgang im Sunday Night Game der NFL in Woche vier. Die Dallas Cowboys und die Green Bay Packers haben sich mit einem 40:40-Unentschieden getrennt.
Cowboys-Kicker Brandon Aubrey und Packers-Kicker Brandon McManus hatten in der Overtime jeweils ein Field Goal erzielt.
Die viel beachtete Rückkehr von Micah Parsons nach Dallas – ihm glückte ein Sack - geriet dabei zu einem Quarterback-Duell. Beide Spielmacher verzeichneten jeweils drei Touchdown-Pässe in der regulären Spielzeit. Bei sieben aufeinanderfolgenden Touchdowns wechselte dabei die Führung zwischen beiden Teams hin und her.
Aufseiten der Packers warf Jordan Love (337 Passing Yards) alle drei Pässe in die Endzone auf Receiver Romeo Doubs, zudem lief Josh Jacobs zweimal in die Endzone.
NFL: Starke Leistungen von Jordan Love und Dak Prescott
Cowboys-Spielmacher Dak Prescott (319 Passing Yards), der selbst für einen Rushing Touchdown sorgte, warf zwei Touchdown-Pässe auf George Pickens, dazu einen weiteren auf Jake Ferguson.
VIDEO: Absurdes Play in Overtime! Dak Prescott liefert 4-Touchdown-Gala
Die Packers hatten dank Kicker McManus mit einem Field Goal aus 53 Yards bei ablaufender Uhr im vierten Viertel derweil erst für die Overtime gesorgt.
Das 40:40 ist das zweithöchste Remis in der Liga-Geschichte. Nur das 43:43 zwischen den Raiders und den Boston Patriots im Jahr 1964 ging noch höher aus.