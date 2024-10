NFL - Derwin James bleibt nach Sperre uneinsichtig: "Es wird sich nichts ändern"

Nach seiner Sperre wegen eines zu harten Tacklings zeigt sich NFL-Star Derwin James wenig beeindruckt. Der Safety will bei seiner Spielweise bleiben.

Im wichtigen Divisions-Duell mit den Kansas City Chiefs mussten die Los Angeles Chargers auf Star-Safety Derwin James verzichten. Der 28-Jährige wurde nach einem überharten Tackle im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers in Woche drei für ein Spiel gesperrt.

Dennoch zeigt sich James uneinsichtig. Er sei von der NFL wegen der Disziplinarmaßnahme enttäuscht. "Nein, es wird sich nichts ändern", sagte James "ESPN". Statt an seiner Härte möchte er lediglich ein wenig an seiner Technik feilen: "Wie ich schon sagte: Ich werde einfach beim Tackle noch tiefer gehen."

Es war nicht sein erstes Vergehen. Gegen die Steelers kassierte James bereits die siebte Strafe in seiner Karriere wegen "unnecessary roughness" - also wegen unnötiger Härte. Nur Xavier Woods (achtmal) wurde seit 2018 öfter bestraft. "Ich werde weiter in meinem Stil spielen", kommentiert James dies.

Gegen die Chiefs musste der Chargers-Star von der Tribüne aus zusehen. Sein Team verlor mit 10:17.