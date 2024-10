Die Kansas City Chiefs gewinnen gegen die Los Angeles Chargers ohne Glanz. Die San Francisco 49ers finden zurück auf die Erfolgsspur. Und die Jacksonville Jaguars rutschen immer tiefer in die Krise. ran fasst die Spiele von Week 4 zusammen von Oliver Jensen,

NFL: Buffalo Bills @ Baltimore Ravens 10:35 Im Sunday Night Game zogen die Buffalo Bills gegen die Baltimore Ravens deutlich den Kürzeren. Mit 10:35 gingen Josh Allen und Co. baden. Derrick Henry überragte mit 209 Total Yards und zwei Touchdowns, alleine über den Boden spulte der Running Back 199 Yards ab. Lamar Jackson warf für zwei Touchdowns und erlief einen weiteren.

NFL-Highlights: Rekord-Lauf von Henry - Allen mit Monster-Play

Bei Buffalo lief nicht allzu viel zusammen. Josh Allen kam auf 180 Passing Yards (kein Touchdown), lediglich Ty Johnson fand mit einem Lauf über drei Yards den Weg in die Endzone. Anders als bei Baltimore war das Laufspiel kaum ein Faktor (81 Rushing Yards). Für Buffalo (3-1) war es die erste Pleite der Saison, die Ravens (2-2) holten ihren zweiten Sieg. Die Daten zum Spiel

NFL, Spieltag 4: Kansas City Chiefs @ Los Angeles Chargers 17:10 Die Kansas City Chiefs gewannen auch ihr viertes Saisonspiel, taten sich gegen eine starke Defensive der Chargers allerdings schwer. Für die Chiefs hätte das Spiel kaum schlechter beginnen können. Der erste Drive endete mit einem Fumble von Running Back Carson Steele. Die Chargers nutzten den folgenden Drive zum Touchdown. Zurück im Ballbesitz, warf Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes eine Interception. Schlimmer noch: Wide Receiver Rashee Rice verletzte sich bei diesem Play, weil er beim Klärungsversuch von Mahomes abgeräumt wurde.

NFL-Highlights: Mahomes und Chiefs gewinnen Defense-Duell

Die Offensive der Chiefs hatte wenig Durchschlagskraft. Erst 6:05 Minuten vor Spielende gelangten sie erstmals in Führung, als Samaje Perine in die Endzone lief und für das 17:10 sorgte. Der darauffolgende Drive der Chargers war nach sechs Plays beendet. Kansas City gab den Ball nicht wieder her und ließ die Uhr herunterlaufen. Chiefs-Quarterback Mahomes lieferte mit 245 Passing-Yards, einem Touchdown-Pass und einer Interception ein durchwachsenes Spiel ab. Dies traf allerdings auch auf Chargers-Passgeber Justin Herbert zu, der nur 179 Passing-Yards und einen Touchdown-Pass zustande brachte. Los Angeles steht nun bei einer 2:2-Bilanz. Die Daten zum Spiel

NFL: Rashee Rice erleidet wohl Kreuzbandriss nach Zusammenprall mit Patrick Mahomes

Washington Commanders @ Arizona Cardinals 42:14 Die Washington Commanders entwickeln sich langsam zu einem Top-Team der NFL. Nachdem das Auftaktspiel noch verloren wurde, war der Sieg bei den Arizona Cardinals nun bereits der dritte Triumph in Serie. NFL: Chiefs-Schock! Rashee Rice erleidet wohl Kreuzbandriss Quarterback Jayden Daniels, der Nummer-2-Pick des diesjährigen Drafts, brachte starke 26 seiner 30 Passversuche ans Ziel, verbuchte dadurch 233 Passing-Yards und einen Touchdown-Pass bei einer Interception, lief zudem einmal selbst in die Endzone. Auch das Laufspiel der Commanders erwies sich mit 216 Yards als Waffe.

NFL-Highlights: Daniels liefert nächstes Monster-Game

Arizona setzte ebenfalls vielfach auf das Laufspiel und bekam dadurch einen Raumgewinn von 182 Yards zustande. Dafür allerdings war Quarterback Kyler Murray als Passgeber (142 YDS, 1TD) weniger effektiv. Die Cardinals stehen bei einer enttäuschenden 1:3-Bilanz. Die Daten zum Spiel

New England Patriots @ San Francisco 49ers 13:30 Die kriselnden San Francisco 49ers haben nach zwei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur gefunden. Im Heimspiel gegen die New Endland Patriots lagen sie bereits drei Minuten vor der Halbzeit mit 20:0 in Führung. Die Patriots verkürzten den Rückstand zu Beginn des dritten Viertels zwar auf 10:20, konnten allerdings nicht mehr nachlegen. Mit 431 Yards hatten die 49ers fast doppelt so viel Raumgewinn wie die Patriots mit 216 Yards.

NFL-Highlights: Mason läuft Patriots in Grund und Boden

49ers-Quarterback Brock Purdy verbuchte 288 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und eine Interception. Jacoby Brissett, der Spielmacher von New England, kam auf 168 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und eine Interception. Die 49ers stehen bei einer 2:2-Bilanz, haben bislang beide Heimspiele gewonnen und beide Auswärtsspiele verloren. Die Patriots konnten bislang nur eines ihrer vier Saisonspiele gewinnen. Die Daten zum Spiel

NFL: Cleveland Browns @ Las Vegas Raiders 16:20 Die Browns und die Raiders, die beide mit einer 1:2-Bilanz ins Spiel gingen, lieferten sich eine Partie auf Augenhöhe. Die Entscheidung fiel 34 Sekunden vor Spielende, als die Browns an der gegnerischen 9-Yard-Linie ihren vierten Versuch ausspielten, Quarterback Deshaun Watson (176 YDS, 1 TD, 1 INT) allerdings keine Anspielstation fand und gesackt wurde.

NFL-Highlights: Raiders-Defense mit Big Play zum Sieg

Raiders-Quarterback Gardner Minshew brachte 14 seiner 24 Pässe für 130 Yards ins Ziel. Die beiden Touchdowns von Las Vegas wurden erlaufen durch DJ Turner und Tre Tucker. Die Daten zum Spiel

New Orleans Saints @ Atlanta Falcons 24:26 Die Schlussphase war dramatisch. Eine Minute vor Spielende erliefen die Saints durch Running Back Alvin Kamara einen Touchdown und gingen dadurch mit 24:23 in Führung. Doch die Falcons nutzten die verbleibende Zeit, um noch einmal in Field-Goal-Reichweite zu gelangen. Younghoe Koo schoss die Falcons daraufhin mit einem Schuss über 58 Yards zum Sieg - das längste Field-Goal seiner Karriere.

NFL-Highlights: 58 Yards! Kicker entscheidet Saints vs. Falcons

Die Daten zum Spiel

Cincinnati Bengals @ Carolina Panthers 34:24 Nachdem die Carolina Panthers in der vergangenen Woche von ihrem Quarterback-Wechsel profitierten und den ersten Saisonsieg einfuhren, unterlagen sie diesmal den bis dato sieglosen Cincinnati Bengals. Dabei hielten die Panthers lange gut mit und standen kurz vor der Halbzeit bei 14:14, ehe die Bengals davonzogen. Carolina-Quarterback Andy Dalton warf für 220 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception.

NFL-Highlights: Offense hui, Defense pfui! Bengals zittern

Die Daten zum Spiel

Los Angeles Rams @ Chicago Bears 18:24 Der Nummer-1-Pick Caleb Williams führte die Chicago Bears zum zweiten Sieg im vierten Spiel. Dabei lieferte der Quarterback ein souveränes Spiel ab, brachte 17 seiner 23 Pässe für 157 Yards an den Mann, warf einen Touchdown-Pass und blieb ohne Interception. Rams-Quarterback Matthew Stafford brachte zwar 224 Passing-Yards zustande, warf allerdings eine Minute vor Spielende eine Interception und besiegelte dadurch die Niederlage.

NFL-Highlights: Bears-Defense sichert Sieg gegen die Rams

Die Daten zum Spiel

Minnesota Vikings @ Green Bay Packers 31:29 Die Minnesota Vikings sind weiterhin die Überraschungsmannschaft der Saison. Gegen die Green Bay Packers feierten sie bereits den vierten Sieg im vierten Spiel. Bereits fünf Minuten vor der Halftime lagen sie mit 28:0 in Führung. Die überforderten Packers konnten den Rückstand lediglich noch auf 7:28 verkürzen, weil Vikings-Returner Jalen Nailor ein Punt durch die Finger flutschte, sodass Green Bay zu einer guten Feldposition kam.

NFL-Highlights: Drama bis zur letzten Aktion bei Vikings vs. Packers

Im Schlussviertel fanden die Packers überraschend zurück in die Partie. 56 Sekunden vor Spielende verkürzten sie durch einen Touchdown auf 29:31. Der darauffolgende Onside-Kick misslang allerdings, sodass die Vikings die Uhr herunterlaufen lassen konnten. Vikings-Quarterback Sam Darnold leistete sich zwar eine Interception und einen Fumble, lieferte ansonsten aber mit 275 Passing-Yards und drei Touchdown-Pässen ein überragendes Spiel ab. Packers-Quarterback Jordan Love warf für 389 Yards und vier Touchdowns, allerdings unterliefen ihm auch drei Interceptions. Die Packers stehen nach der Niederlage bei einer 2:2-Bilanz. Die Daten zum Spiel

Jacksonville Jaguars @ Houston Texans 20:24 Die Houston Texans stürzen die Jacksonville Jaguars in die totale Krise. Die Mannschaft rund um Quarterback Trevor Lawrence kassierte die vierte Niederlage im vierten Spiel. Verrückt: Saisonübergreifend haben die Jaguars mit Lawrence in der Startformation sogar neun Spiele in Serie verloren. Der Spielmacher brachte diesmal 18 seiner 33 Pässe für lediglich 169 Yards an den Mann, warf dabei aber immerhin zwei Touchdown-Pässe.

NFL-Highlights: Letzter Texans-Drive entscheidet! Stroud liefert

Die Daten zum Spiel

Pittsburgh Steelers @ Indianapolis Colts 24:27 Die bislang ungeschlagenen Steelers fanden bei den Colts überhaupt nicht ins Spiel und gingen mit einem 3:17-Rückstand in die Pause. Indianapolis ließ sich nicht einmal von dem Verletzungsausfall ihres Quarterbacks aufhalten. Anthony Richardson erlitt eine Hüftverletzung, sodass Joe Flacco dessen Part übernahm. Der Routinier warf gleich bei seinem zweiten Play einen Touchdown-Pass. Insgesamt kam Flacco auf 168 Yards und zwei Touchdown-Pässe.

NFL-Highlights: Steelers-Aufbäumen kommt zu spät

Die Daten zum Spiel

Denver Broncos @ New York Jets 10:9 Im verregneten New York lieferten sich die Jets und die Broncos eine Defensiv-Schlacht. Die Jets bekamen über das gesamte Spiel keinen Touchdown zustande. Lediglich Jets-Kicker Greg Zuerlein sorgte mit seinen drei Field Goals für Punkte. Ausgerechnet dieser wurde zum Unglücksraben des Spiels, weil er 47 Sekunden vor Spielende einen Schuss aus 47 Yards vergab.

NFL-Highlights: Kicker-Drama bei den Jets

Die Daten zum Spiel

Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Buccaneers 16:33 Tampa Bay erwischte einen perfekten Start und vollendete die ersten beiden Drives mit einem Touchdown. Gut sieben Minuten vor der Pause lag Tampa Bay bereits mit 24:0 in Führung. Die Eagles kämpften sich zwischenzeitlich zurück in die Partie und verkürzten auf 14:24, doch der Sieg der Buccaneers geriet nicht mehr in Gefahr.

NFL-Highlights: Baker außerirdisch! Bucs überrollen Eagles