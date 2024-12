Ein eingefleischter Lions-Fan legt sich vor dem Spiel gegen die Packers mit dem gegnerischen Head Coach. Jetzt wurden ihm die Konsequenzen mitgeteilt.

Als NFL-Fan kann man schon mal emotional werden.

Das gehört dazu. Es kommt aber immer darauf an, wie leidenschaftlich es wird - und dass man dabei keine Grenzen überschreitet.

Fahad Yousif ist das passiert. Er ist der Fan, über den sich Packers-Head-Coach Matt LaFleur zuletzt beim Gastspiel bei den Detroit Lions so echauffiert hatte.

Lions-Anhänger Yousif muss jetzt die Konsequenzen des Vorfalls tragen: Ihm wurden seine Dauerkarten entzogen. In einer E-Mail der Franchise hieß es, dass er seine Tickets "auf unbestimmte Zeit" verliert.

Yousif ist "am Boden zerstört. Das war ein harter Schlag", sagte er den Detroit News. "Einfach aufzuwachen und diese E-Mail zu sehen und nicht in der Lage zu sein, mit jemandem persönlich zu sprechen, das war ein schreckliches Gefühl. Ich habe keine Gelegenheit, meine Seite der Geschichte zu erzählen oder so."