Sam Darnold macht bei den Seattle Seahawks dort weiter, wo er im Trikot der Minnesota Vikings aufgehört hat. Das Verständnis zwischen dem Quarterback und Jaxon Smith-Njigba dürfte die Gegner beunruhigen. Und auch die Defense ist Woche für Woche auf Betriebstemperatur. Von Marcus Giebel Wie schnell es bei den Seattle Seahawks gehen kann, bekamen zuletzt die Arizona Cardinals am eigenen Leib zu spüren. Nach sechs kurzen Plays standen Sam Darnold und seine Offense noch 43 Yards von der Endzone entfernt. Dann feuerte der Quarterback einen tiefen Ball passgenau in die Arme von Jaxon Smith-Njigba und der erste Touchdown des Tages war perfekt. "Ein unglaublicher Wurf", staunte Teamkollege Cooper Kupp, der später auch noch einen 67-Yards-Pass aufgelegt bekam. Doch Darnold sei eben in der Lage, diese Anspiele über das halbe Feld oder noch weiter anzubringen. "Und das macht er schon seine ganze Karriere über", lobt der Star-Receiver: "Es ist Teil seines Spiels."

Weshalb die Seahawks im Herbst 2025 wie ein echter Contender aussehen. Dabei gab es vor der Saison nicht wenige Experten, die abwinkten, als die "Hawks" ihren Starter Geno Smith zu den Las Vegas Raiders schickten und Darnold mit einem Dreijahresvertrag über 100,5 Millionen US-Dollar ausstatteten. So würde es nicht für den großen Wurf reichen, wurde geunkt. Auch wenn der 28-Jährige eben wie kaum ein anderer Signal Caller für perfekt getimte Deep Balls steht.

Seattle Seahawks auf dem Weg zum Super Bowl? "JSN" wie einst Calvin Johnson Auf der anderen Seite des Balles scheinen sich Darnold und Smith-Njigba gesucht und gefunden zu haben. Schon nach neun Spielen steht "JSN" – dank so formidabler Pässe wie gegen Arizona – bei 1041 Receiving Yards. Den Franchise-Rekord von sechs 100-Yards-Spielen in einer Saison hat er bereits eingestellt. Sein aktueller Schnitt beträgt sagenhafte 115,6 Yards – hält der 23-Jährige diesen, würde er den NFL-Rekord von Calvin Johnson von 1964 Receiving Yards knapp überbieten. Herausragend ist vor allem das Zusammenspiel bei den gaaaaaanz langen Ballen. Smith-Njigba bekam bereits sechs Pässe über mehr als 40 Yards von Darnold serviert. Niemand sonst fing mehr als drei Bälle über diese Distanz. Insgesamt brachte der Quarterback sogar schon neun solcher Pässe an – Topwert der Liga. Kommentar: New England Patriots das beste Team der AFC? Darum ist der aktuelle Erfolg trügerisch

Nach Berlin Game: Wann findet das nächste Mal ein Spiel in Deutschland statt? "Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie er das macht, aber er ist ein Wettkämpfer", lobte Darnolds Lieblingsanspielstation nach dem jüngsten Touchdown-Zusammenspiel: "Und er greift nach den Sternen." Was für die gesamte Franchise gilt. Doch nicht nur das offenbar blinde Verständnis zwischen Quarterback und Nummer-eins-Receiver macht die Seahawks-Offense so gefährlich. In jedem Segment des Feldes. Da auch die Defense Woche für Woche groß aufspielt und zupackt – nur zwei Mal wurden mehr als 20 Punkte zugelassen –, wirken die Auftritte des Macdonald-Teams bereits in der ersten Saisonhälfte auffallend rund.

