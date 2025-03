Der deutsche Kicker Lenny Krieg wechselt in die NFL. Die Atlanta Falcons machen das Rennen um den begehrten Special Teamer - vor allen die Vertragslaufzeit überrascht. Schon in den vergangenen Tagen zeichnete sich ab, dass es bald einen weiteren deutschen Spieler in der NFL geben könnte. Gleich mehrere Teams hatten es auf Kicker Lenny Krieg abgesehen. Wie die Atlanta Falcons nun auf "X" bestätigten, unterschrieb der 22-Jährige bei der Franchise aus der NFC South. Ex-NFL-Kicker Dominik Eberle von Lenny Krieg total überzeugt

Stärkster Athlet vor Draft: Deutscher überragt bei Pro Day Demnach handelt es sich um einen Dreijahresvertrag, der dem gebürtigen Berliner sogar einen Signing Bonus sowie ein garantiertes Grundgehalt einbringt. Hintergrund ist die Tatsache, dass auch andere Teams den Deutschen gerne verpflichtet hätten. Krieg war in der vergangenen Saison bei den Stuttgart Surge in der ELF aktiv und begeisterte die Scouts in den USA. Nun verschlägt es ihn nach Atlanta. Als einer von fünf IPP-Spezialisten durfte Krieg im Februar 2025 am NFL Combine in Indianapolis teilnehmen. Dort überzeugte er, traf als einziger von zwölf Kickern alle seine 14 Field-Goal-Versuche aus Entfernungen von 35 bis 55 Yards. In der Folge besuchte er mehrere Teams und schloss sich nun den Falcons an, denen er als erstes Team einen Besuch abgestattet hatte.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Kicker-Legende Koo ebenfalls unter Vertrag "Das erste Mal auf dem Platz von einem NFL-Stadion zu stehen ... war ein elektrisierendes Gefühl! Aber es hat mir auch Stärke gegeben und sich richtig angefühlt, dort zu sein", sagte Krieg im ran-Interview über seine Combine-Erfahrung: "Insgesamt sind es drei sehr straff getaktete Tage, bei denen man zu jederzeit bei 100 Prozent ist und viele bekannte Gesichter sieht." Dominik Eberle, von 2020 bis 2022 selbst als Kicker in der NFL aktiv, freute sich bei ran: "Ich bin sehr stolz auf Lenny. Wir haben letztes Jahr zusammen trainiert und da habe ich das Talent schon erkannt, dass er nach Amerika gehen und da was reißen kann. Denn der Typ ist für sein Alter schon so erfahren, hat die Stärke, das Selbstbewusstsein. Und es freut mich, dass er jetzt eine richtig gute Gelegenheit bekommt in Atlanta. Und da wird er alles dafür tun, den Starting-Job zu erhalten."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL Mock Draft 2025: Chicago Bears könnten sich Offensiv-Juwel schnappen 1 / 33 © Getty NFL Mock Draft 2025 2.0

Die große Welle der Free Agency ist durch, der NFL Draft steigt in knapp einem Monat. ran wirft einen Blick in die Glaskugel und versucht zu erahnen, wer wann zu wem in der ersten Runde geht.

(Hinweis: In diesem Mock Draft finden keine Trades statt) © Newscom World 32. Pick: Philadelphia Eagles - OT Josh Simmons (Ohio State)

Josh Simmons ist zu gut, um nicht in der ersten Runde gewählt zu werden. Er fällt lediglich so weit, weil ihn ein Kreuzbandriss im Oktober 2024 ausbremste. Doch davor erlaubte er bei Ohio State in sechs Spielen keinen einzigen Quarterback Pressure. Es könnte ein typischer Pick von GM Howie Roseman werden. © 2025 Getty Images 31. Pick: Kansas City Chiefs - EDGE James Pearce Jr. (Tennessee)

Eventuell ein Steal! Für viele Experten geht Pearce Jr. in den ersten 20 Positionen vom Board, hier nicht. Er bringt eine ganz eigene Dynamik und spezielle Art von Bewegungen mit. Diese lassen ihn mal wie ein All-Pro wirken, manchmal aber auch wie einen High-School-Jungen. Daher könnte er tief fallen, aber müsste eigentlich in Runde eins vom Board gehen. Die Chiefs können einen Defense-Spieler gebrauchen. © Getty 30. Pick: Buffalo Bills - CB Maxwell Hairston (Kentucky)

Ein ekliger Spieler. Zumindest für jeden, der gegen ihn spielt. Als nickliger Cornerback sucht er gerne viel Kontakt zum Receiver und versucht ihn aus der Fassung zu bringen. Das kann Strafen, aber auch Erfolg mit sich bringen. Der Zone-spielende CB passt zu den Bills. © Imagn Images 29. Pick: Washinton Commanders - CB Will Johnson (Michigan)

Die Commanders müssen in der Secondary nachbessern. Will Johnson bringt die Größe und Athletik mit, um im Verteidigungssystem Washingtons zu bestehen. Bei uns fällt er im Vergleich zu anderen Mock Drafts, da er schon das eine oder andere Mal schwerer verletzt war. © Getty 28. Pick: Detroit Lions - IOL Donovan Jackson (Ohio State)

Kevin Zeitler hat das Team in der Free Agency verlassen, Jackson wäre ein passabler Ersatz. Eine gute O-Line ist unabdinglich. Und Jackson kann Guard, wie auch Tackle spielen und so den Lions helfen. © Imagn Images 27. Pick: Baltimore Ravens - EDGE Mykel Williams (Georgia)

Das wäre eine Überraschung! Aber Mock Drafts ohne Überraschungen wären auch langweilig. Normalerweise müsste Williams deutlich früher vom Board gehen, doch manchmal kommt zusammen, was zusammen gehört. Kyle Van Noy wird immer älter, Odafe Oweh ist im letzten Vertragsjahr, die Ravens müssen was tun - und finden Williams. Sollte er nicht mehr da sein, könnte der Pick auch Richtung Offensive Line gehen. © Imagn Images 26. Pick: Los Angeles Rams - WR Luther Burden III (Missouri)

Cooper Kupp ist weg, Devante Adams ist da. Dennoch wäre ein weiterer Spieler mit einem gewissen Speed wichtig. Burden III erfüllt das Anforderungsprofil. © ZUMA Press Wire 25. Pick: Houston Texans - OL Grey Zabel (North Dakota State)

C.J. Stroud fühlte sich in seiner zweiten NFL-Saison nicht mehr so wohl, wie in seiner Rookie-Spielzeit. Ein Grund war die wacklige O-Line. Daher soll Zabel aus North Dakota eines der Löcher stopfen. Er könnte Guard, aber eben auch Center spielen. Eine Verstärkung in dieser Positionsgruppe ist ein absolutes To-Do für die Texans. © Getty 24. Pick: Minnesota Vikings - S Nick Emmanwori (South Carolina)

Harrison Smith spielt nicht ewig und Cam Bynum verließ die Franchise. Ein neuer Safety macht also absolut Sinn. Emmanwori wäre ein Spieler nach dem Geschmack von Defensive Coordinator Brian Flores. Es wäre aber auch ein riskanter Move. In drei Spielzeiten fing er für South Carolina sechs Interceptions, droppte jedoch auch vier mögliche Bälle. Er ist noch lange nicht fertig entwickelt und könnte auch in die zweite Runde fallen. Ein Spieler mit vielen Stärken, aber auch Schwächen. © ZUMA Wire 23. Pick: Green Bay Packers - WR Emeka Egbuka (Ohio State)

Die Division-Konkurrenz aus Green Bay hat einige junge, aufstrebende Talente auf der Receiver-Position und erhält mit Emeka Egbuka ein weiteres. Der Mann von Ohio State besticht vor allem mit seinem Route Running. © Imagn Images 22. Pick: Los Angeles Chargers - TE Colston Loveland (Michigan)

Quarterback Justin Herbert braucht einen verlässlichen Tight End und Head Coach Jim Harbaugh kennt Loveland noch aus seiner Michigan-Zeit. Niemand weiß besser, wie man den Tight End einzusetzen hat. Es wäre ein gutes Match. © ZUMA Press Wire 21. Pick: Pittsburgh Steelers - RB Omarion Hampton (North Carolina)

Schwierig bei den Steelers, irgendwas aktuell vorherzusagen, wenn noch nicht mal klar ist, wer dort den Ball werfen wird. Aber wer auch immer es sein mag, ein Running Back neben dran wäre keine schlechte Idee, nachdem Najee Harris die Franchise verlassen hat. Hampton ist nach Jeanty der beste RB, bringt das Komplettpaket mit, braucht aber auch eine funktionierende Offensive Line. Ob die Steelers das haben, wäre die nächste Frage. © Newscom World 20. Pick: Denver Broncos - S Malaki Starks (Georgia)

Niemand weiß so richtig, welchen Spielertyp Sean Payton als Coach haben will. In Interviews spricht er gerne von einem "Joker", was auch immer das heißen mag. Vielleicht wird es ein Spieler, der von vielen erst später gerankt wird, wie zum Beispiel RB Omarion Hampton, doch wir glauben General Manager George Paton wird die Defense weiter verstärken wollen. Der Georgia-Safety setzte sich drei Jahre lang erfolgreich in der SEC durch. Er ist sehr spielintelligent und gleicht damit andere Schwächen aus. © Imagn Images 19. Pick: Tampa Bay Buccaneers - LB Jihaad Campbell (Alabama)

In den meisten Mock Drafts wäre Campbell schon vergriffen, doch die Bucs werden hoffen, dass dieser stimmt. Er ist eine Art Spielmacher als Linebacker, im Idealfall ein "Mini-Luke-Kuechly". Zwar konnten die Bucs auch Lavonte David mit ähnlichen Qualitäten halten, doch 2025 ist das perfekte Übergangsjahr, damit der junge Spieler vom Mentor lernen kann. Campbell kommt von einer Schulterverletzung. Ein Hoffnungsschimmer, warum er vielleicht an Position 19 noch zu haben ist. © Newscom World 18. Pick: Seattle Seahawks - OT Armand Membou (Missouri)

Der Posten des Right Tackle ist unterbesetzt. Membou könnte auch schon früher vom Board gehen, doch wäre eine gute Wahl, wenn er an 18 noch zu haben ist. Das Missouri-Talent ist auch als Guard einsetzbar und ein moderner O-Liner. © Imagn Images 17. Pick: Cincinnati Bengals - DL Kenneth Grant (Michigan)

Mit Joe Burrow, Tee Higgins und Ja'Marr Chase ist die Offense versorgt, auch wenn die O-Line noch Bedarf hat. Die Defense ist wie die abgelaufene Saison gezeigt hat das größere Problem. Grant soll dafür Abhilfe schaffen. Der Nose Tackle bringt ordentlich Wucht mit, ohne dabei zu schwerfällig zu wirken. Eine gute Abrissbirne. © Imagn Images 16. Pick: Arizona Cardinals - EDGE Mike Green (Marshall)

Mike Green bringt Tempo und Explosivität über Außen, aber hat auch nur zwei Jahre Erfahrung als Starter im College Football. Seitdem dominiert er aber seine Gegner auf dem Feld. Er hilft den gegnerischen Lauf zu stoppen, kann aber auch als Pass Rusher fungieren. Ein guter Fit für die Cards. © Imagn Images 15. Pick: Atlanta Falcons - EDGE Shemar Stewart (Texas A&M)

Die Falcons brauchen wieder mehr Pass Rush. Stewart steht genau dafür. Auch wenn er im College immer wieder Phasen hatte, in denen er unterging. Doch die Vorrausetzungen passen, es wäre ein guter Pick für die Falcons. Aber es wäre auch verständlich, wenn Stewart fallen würde, da er sein Potenzial nicht immer abrief. © ZUMA Press Wire 14. Pick: Indianapolis Colts - G Tyler Booker (Alabama)

Die Position des rechten Guards sieht bei den Colts aktuell notgedrungen aus. Daher dürfte Tyler Booker sehr weit oben auf der Liste stehen, sollte er noch verfügbar sein. Durch seine Fähigkeiten könnte das Team sehr lange Ruhe auf der Position haben, wenn er gesund bleibt. © Imagn Images 13. Pick: Miami Dolphins - OT Kelvin Banks Jr. (Texas)

Die Offensive Line der Dolphins braucht einen Spieler wie Kelvin Banks Jr. Er bringt die nötige Athletik mit, um das Spielsystem von Head Coach Mike McDaniel umzusetzen. Er kann als Guard oder Tackle auflaufen, je nachdem, wo mehr Bedarf ist. © 2025 Getty Images 12. Pick: Dallas Cowboys - WR Matthew Golden (Texas)

Die Cowboys brauchen mehr Optionen im Passspiel. Matthew Golden bringt ein Skill-Set mit, das so aktuell nicht im Kader zu finden ist. Der pfeilschnelle Wide Receiver könnte besonders im vertikalen Passspiel helfen. © ZUMA Press Wire 11. Pick: San Francisco 49ers - CB Jahdae Barron (Texas)

Talanoa Hufanga weg, Charvarius Ward weg. Die Secondary der 49ers hat gelitten. Natürlich hat das Team noch andere Needs, auch die O-Line sieht dürftig aus. Aber Barron kann Cornerback wie Safety spielen und ist damit ein guter Fit. © UPI Photo 10. Pick: Chicago Bears - RB Ashton Jeanty (Boise State)

Ein Running Back in den Top 10? Ja, das hat Seltenheitswert. Doch wenn mit Jeanty ein Typ wie Alvin Kamara zu haben ist, dann lockt das Teams an. Zumal die Bears weiter ihre Offense um Caleb Williams pushen wollen. Der neue Head Coach Ben Johnson denkt offensiv, hatte bei den Detroit Lions mit Jahmyr Gibbs und David Montgomery ein kongeniales Duo. Jeanty soll sein neues Spielzeug werden. © ZUMA Press Wire 9. Pick: New Orleans Saints - TE Tyler Warren (Penn State)

Sollten die Saints keinen Edge Rusher wie Mykel Williams holen, könnten sie auch auf den besten Tight End des Drafts gehen. Auch wenn Juwan Johnson wieder im Roster ist, wäre Warren ein super Upgrade für die Offense. Zumal Derek Carr gerne auf solche Tight Ends setzt. © Imagn Images 8. Pick: Carolina Panthers - LB Jalon Walker (Georgia)

Jalon Walker ist halb Linebacker, halb Pass Rusher. Entsprechend flexibel könnten ihn die Panthers einsetzen. Neben seiner Physis und Mobilität glänzt er auch mit seinem Auge für die Offense. Er antizipiert viele Bälle und deckt Needs von Carolina ab, die alternativ hier auch für einen WR gehen könnten. © Imagn Images 7. Pick: New York Jets - DL Mason Graham (Michigan)

Die Jets müssen nach der Ära Aaron Rodgers wieder aufbauen. Das beginnt mit der Defensive Line. Der neue Head Coach Aaron Glenn ist auf die Defense spezialisiert und wird mit Graham ein neues Fundament setzen. Der junge D-Liner glänzte im College Football mit einer Ruhe und Reife, als wäre er schon seit Jahren in der NFL. Mal sehen, ob er das dort fortführen kann. © Imagn Images 6. Pick: Las Vegas Raiders - WR Tetairoa McMillan (Arizona Wildcats)

Die Raiders müssen einige Löcher stopfen. Da sie sich für Geno Smith als QB entschieden haben, werden sie ihm Waffen geben wollen. Ein RB wie Ashton Jeanty ist eine Überlegung wert, doch wenn McMillan noch verfügbar ist, werden sie eher ihn draften. Seine Größe, seine Athletik, das wäre eine deutliche Verstärkung. © Getty Images 5. Pick: Jacksonville Jaguars - WR/CB Travis Hunter (Colorado Buffaloes)

Travis Hunter ist eine Ausnahme-Athlet. Er hat das Potenzial, Wide Receiver wie Cornerback auf einem elitärem Level zu spielen. Zwei Positionen, auf denen die Jags einen Need haben. © Imagn Images 4. Pick: New England Patriots - OT Will Campbell (LSU)

Die Patriots müssen eine Offensive um Quarterback Drake Maye aufbauen. Das beginnt bei der Offensive Line. Campbell kann als Tackle wie als Guard eingesetzt werden und verschafft dem Team somit Möglichkeiten. Natürlich müssen in späteren Runden noch weitere Picks für die Offense verwendet werden. © USA TODAY Network 3. Pick: New York Giants - QB Shedeur Sanders (Colorado Buffaloes)

Nach den Verpflichtungen von Jameis Winston und Russell Wilson brauchen die Giants nicht händeringend einen Quarterback. Dennoch wählen sie - mit Blick in die Zukunft - Shedeur Sanders. Der Sohn von NFL-Legende Deion Sanders kann behutsam hinter Wilson und Winston aufgebaut werden und muss nicht sofort ins kalte Wasser springen. © Newscom World 2. Pick: Cleveland Browns - EDGE Abdul Carter (Penn State)

Es gibt Gerüchte, die Browns würden einen QB draften. Doch mit dem Trade um Kenny Pickett und einer weiteren möglichen Verpflichtung durch die Free Agency, vermuten wir eher eine Aufpolsterung der Defense. Carter wäre ein kleines Risiko, da dessen Fuß-Verletzung auch Teams abschrecken könnten. Dennoch ist der Pass Rusher im fitten Zustand ein brutales Biest, welches an der Seite von Myles Garrett lernen kann. © ZUMA Press Wire 1. Pick: Tennessee Titans - QB Cam Ward (Miami Hurricanes)

Will Levis ist nicht die Zukunft. Quarterback Cam Ward ist der beste Spieler seiner Position und wird ein Titan, außer es kommt ein unschlagbares Angebot herein. Ward klopft bereits vor dem Draft große Sprüche, die an Josh Rosen damals erinnern: "Wer mich nicht nimmt, wird es bereuen." Hoffen wir, dass seine Karriere anders verläuft.

In der ELF-Saison 2024 verwandelte Krieg in zwölf Partien immerhin elf von 16 Versuchen, einer wurde geblockt. Bei den Extrapunkten lag Kriegs Trefferquote bei 66 von 75 Versuchen. Insgesamt erzielte er 99 Punkte. In Atlanta steht neben Krieg auch Kicker-Star Younghoe Koo unter Vertrag, der in der vergangenen Saison nach einer Verletzung an der Hüfte auf der Injured-Reserve-Liste landete. Zudem gehört Koo-Ersatz Riley Patterson weiterhin zum Kader.