Bryant, der in den ersten acht Jahren seiner NFL -Karriere für "America's Team" spielte, hat sich bei "X" in einer Reihe von Tweets geäußert und klar gemacht, dass er nicht in die Thematik mit reingezogen werden möchte.

In einem weiteren Tweet schrieb er: "Ihr versteht nicht, wie viel Scheiße ich durchgehen lasse. Erwähnt meinen Namen in diesem Zusammenhang nicht. Die Hassliebe ist echt."

Dez Bryant greift Jerry Jones an

Hintergrund für die Aussagen: Team-Owner Jones machte zuletzt frühere Vertragsverhandlungen für sein Verhalten in der Personalie Parsons verantwortlich – speziell Verhandlungen mit Bryant und seinem damaligen Agenten Jay-Z, beziehungsweise dessen Agentur Roc Nation Sports.

"Wenn wir ein Problem mit dem Spieler haben, ist der Agent nirgends zu finden. Jay-Z sagte, dass Dez (Bryant) zu allen Besprechungen erscheinen würde. Jay-Z und ich haben den Vertrag ausgehandelt und Stunden damit verbracht", erklärte Jones.

Und weiter: "Er sagte: 'Jeder in meiner Organisation ist pünktlich. Mein Büro war früher an der Straßenecke, ich war immer frühzeitig da. Also werden sie pünktlich sein.' Und was habe ich gesagt? Ich sagte: 'Ich werde Sie anrufen, wenn ich ein Problem habe.' Er hat aufgehört, meine Anrufe anzunehmen."