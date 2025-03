NFL: Lenny Krieg vor Sprung in die Liga? Mehrere Teams wohl interessiert

Der deutsche Kicker Lenny Krieg steht kurz vor dem Sprung in die NFL. Berichten zufolge sind mehrere Teams an dem 22-Jährigen interessiert.

Nach einer starken Saison in der European League of Football, steht Lenny Krieg kurz vor einem Sprung in die NFL. Der Kicker der Stuttgart Surge zeigte im Rahmen des NFL-Combine eine tolle Vorstellung.

Laut NFL-Insider Mike Garafolo sind mehrere Teams an Gesprächen mit Krieg interessiert. Eine Unterschrift bei einer NFL-Franchise sei nur eine Frage der Zeit.

Als einziger Kicker leistete er sich beim Combine bei insgesamt 14 Schüssen aus einer Distanz zwischen 35 und 55 Yards keinen einzigen Fehlversuch und empfahl sich für das IPP, das International Player Pathway Program.

Das Programm verbessert die Chancen von Spielern, die außerhalb der USA das Footballspielen erlernt haben, in die NFL zu gelangen. Spieler wie Jordan Mailata oder Jakob Johnson schafften so den Sprung in die Liga.