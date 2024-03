NFL: Die neuen Kickoff-Regeln sind ein Glücksfall für alle Beteiligten - ein Kommentar

Anzeige

Die Besitzer der NFL-Teams haben sich dazu entschieden, den Kickoff zu verändern. Das sorgt für viel Kritik. Allerdings wird diese Änderung am Ende allen zu Gute kommen. Ein Kommentar.

Von Kai Esser

Jeder, der schon mal ein NFL-Einzelspiel in voller Länge gesehen hat, kennt es. Nach dem Kickoff durch eines der beiden Teams liegt ein Spieler eines der beiden Special Teams verletzt am Boden und braucht eine Behandlungspause. Werbung. In einem Spiel, was von Momentum und Momenten lebt, mindestens mal nervig und vor allem unnötig.

Bei Kickoffs, das ist längst kein Geheimnis, ist die Verletzungsgefahr mit am größten. In Relation zu der Seltenheit, in der Kickoff-Plays stattfinden, verletzen sich ständig Spieler.

Nun hat die NFL beschlossen, dass Kickoffs in Zukunft nicht mehr wie gewöhnlich stattfinden werden. Das Kickoff-Team läuft nicht mehr mit dem Kickoff selbst los, sondern steht bereits dem "Receiving Team" gegenüber und muss warten, bis der Returner den Ball gefangen hat. Erst dann darf sich bewegt werden.

Was erst einmal ein wenig abstrus klingt und bei vielen Traditionalisten und "Früher-war-alles-besser"-Schreiern auf Ablehnung stößt, ist eigentlich eine längst überfällige Änderung eines eingestaubten Verfahrens, als Dinge wie CTE (chronisch-traumatische Enzephalopathie, Form der Demenz, ausgelöst durch wiederholte Stöße gegen den Kopf, Anm.d.Red.) noch am liebsten missachtet und unter den Teppich gekehrt wurden.