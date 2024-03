NFL - Las Vegas Raiders: Einstieg von Tom Brady? Liga-Boss Goodell zuversichtlich

Angesprochen auf das Vorhaben zeigte sich NFL-Boss Roger Goodell nun zuversichtlich. Gegenüber "ESPN" sagte er am Rande des Treffens: "Ich würde nicht sagen, dass es sich um eine Verzögerung handelt".

Diese beraten aktuell beim "Annual League Meeting" in Orlando über relevante Themen der Liga. Zuletzt wurde spekuliert, die Entscheidung über einen potenziellen Einstieg Bradys könnte sich dennoch verzögern.

Im vergangenen Mai wurden sich der ehemalige Star-Quarterback und die Franchise bereits einig. Was fehlt, ist die Zustimmung der anderen Owner.

Noch immer steht der Einstieg von Tom Brady bei den Las Vegas Raiders zur Debatte. Und noch immer fehlt die Zustimmung der Liga. Am Rande des jährlichen Besitzertreffens zeigt sich NFL-Boss Roger Goodell nun zuversichtlich.

Das Wichtigste in Kürze

So handle es sich vielmehr um einen sehr gründlichen Prozess. "Wir sind mit ihrer Seite in Kontakt gewesen. Ich denke, es gibt Fortschritte", so Goodell weiter.

Für die Zustimmung der Liga ist ein Mehrheitsvotum von mindestens 24 NFL-Besitzern erforderlich. "ESPN" will erfahren haben, dass in dieser Woche keine Abstimmung über das Vorhaben Bradys und der Raiders erfolgen soll.

Die nächste Sitzung ist für Ende Mai angesetzt.