Das Aus in der Wild Card Round gegen die San Francisco 49ers bedeutet für den bald Noch-Champion aus Philadelphia, dass in den kommenden Wochen und Monaten höchst unangenehme Probleme angegangen werden müssen. Darunter ein unlösbares. Ein Kommentar. von Mattis Oberbach Als noch 43 Sekunden Spielzeit verbleiben, kommt es zur Katastrophe. Zum schlimmsten Moment der NFL-Saison der Philadelphia Eagles. Kurz vor dem letzten Play der 2025er-Spielzeit - einem 4th Down & 11 - nimmt Head Coach Nick Sirianni die erste von drei Auszeiten. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn Dadurch steht fest: Philadelphia würde dieses Play zu einem neuen First Down umwandeln müssen, weil ohne dieses Timeout nicht genug Zeit bleibt, den Ball nochmal zurückzubekommen. Das Vorhaben scheitert. Krachend.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Philadelphia Eagles: Der Fisch stinkt vom Kopf Womit die Spielzeit des Vorjahres-Champions am Ende auch am Head Coach zerschellt. Ein Scheitern, das sich angekündigt hat. Denn der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf. Denn schon seit Wochen und Monaten, in der Tat die gesamte Saison über, ist die Eagles-Oﬀensive regelmäßig zu spät an die Line of Scrimmage gekommen, weil der Playcall zu spät an die Spieler gegeben wurde. Dauerhaft wurden ganze Bereiche des Spielfelds gemieden, wodurch man wiederum berechenbar wurde. Und Woche um Woche schien man sich zu weigern, das Wenige, das ganz oﬀensichtlich funktionierte, weiter in den taktischen Fokus zu stellen. Die Los Angeles Rams warfen am Samstag im Spiel bei den Carolina Panthers jeden ihrer ersten vier Pässe auf Puka Nacua, der sie natürlich alle fing, weil er Puka Nacua ist. Auch der sechste Pass ging auf ihn. Zwei dieser fünf Puka-Plays wurden Touchdowns. Warum haben die Eagles so etwas nicht mit A.J. Brown gemacht?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Eagles-Offensive eigentlich gut durchdacht Diese systemischen Probleme - langsames Playcalling, fehlende Kreativität, nicht aufeinander aufbauende Play-Sequenzen - sind sicher nur zum Teil spontan zu korrigieren und daher eher ein Thema für die Oﬀseason. Kevin Patullo wurde im Februar 2025 während der Oﬀseason zum Oﬀensive Coordinator befördert, nachdem Vorgänger Kellen Moore die Franchise nach dem Super-Bowl-Sieg verlassen und den Head-Coach-Posten bei den New Orleans Saints übernommen hatte.

VIDEO: NFL-Highlights: New England Patriots mit erstem Playoff-Sieg seit Tom Brady

Patullo arbeitete vorher seit 2018 erst bei den Indianapolis Colts, dann bei den Eagles unter Sirianni - diese Beförderung kam also nicht plötzlich, sondern war (vermeintlich) gut durchdacht. Die generellen Schwächen im oﬀensiven Ablauf waren also entweder bekannt und sind nicht angegangen worden, was man als grobe Fahrlässigkeit bezeichnen könnte. Oder aber man hat es versucht, es aber nicht geschafft. Was dann schlicht nicht gut genug ist und vor allem Patullo unter Druck geraten lässt. Denn klar: Wie kann bei einem 4th & 11, der die Saison bedeutet, solche Unklarheit herrschen, dass ein überlebenswichtiges Timeout verbrannt wird?

- Anzeige -

Eagles-Quarterback Jalen Hurts nicht direkt schuld Wer jetzt "Ja, aber die Spieler und deren Fehler?!" ruft, darf beruhigt sein: Natürlich sind fallengelassene Bälle, verpatzte Blocks und verpasste Tackles durchaus auch den Akteuren auf dem Feld zuzuschreiben. Dass Quarterback Jalen Hurts bei jedem Windhauch nach rechts aus der Pocket läuft, ist nicht ideal. Aber wenn sogar jeder Gegner von dieser Tendenz weiß, warum werden dann nicht mehr Routen auf die rechte Seite gecallt? Niemand würde für Aaron Rodgers eine Triple-Option-Oﬀensive aufbauen, weil er nicht (mehr) laufen kann. Wieso werden die Stärken und Schwächen von Hurts nicht durch den Gameplan komplementiert?

- Anzeige -

NFL - Injury Update 2026: Los Angeles Rams geben Update zu Verletzung von Quarterback Matthew Stafford 1 / 3 © Imagn Images Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Sean McVay hat ein Update zur Verletzung von Quarterback Matt Stafford aus dem Wild Card Game gegen die Carolina Panthers gegeben. Laut Head Coach ist der Einsatz des 37-Jährigen im Divisional-Round-Spiel am Sonntag gegen die Chicago Bears nicht gefährdet. Stafford hatte sich eine Verstauchung am rechten Zeigefinger seiner Wurfhand zugezogen. © ZUMA Press Wire Ahkello Witherspoon (Los Angeles Rams)

Anders sieht es bei Cornerback Witherspoon aus. Der 30-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung auf die IR-Liste gesetzt, womit die Playoffs für ihn gelaufen sind. Head Coach Sean McVay hatte zuvor erklärte, dass die Verletzung, die Witherspoon bereits den Großteil der Regular Season gekostet hat, sich wieder verschlimmert hat. © Imagn Images Darnell Washington (Pittsburgh Steelers)

Die Pittsburgh Steelers können bei ihrem Playoff-Spiel gegen die Houston Texans nicht auf Darnell Washington bauen. Der Tight End hat sich beim 6:13 bei den Cleveland Browns den Arm gebrochen, wie Head Coach Mike Tomlin erklärte. Die Franchise hat ihn auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt.

Hurts übrigens ist nicht direkt schuld. Man bräuchte heute nicht über den Eagles-Scherbenhaufen sprechen, wenn Star-Wide-Receiver A.J. Brown zumindest einen der tiefen Bilderbuch-Pässe gefangen hätte, die ihm von Hurts quasi mit einem Pinsel in die Handschuhe gemalt wurden. Vielmehr ist Hurts - wie auch Brown, wie auch Devonta Smith, wie noch weitere oﬀensive Spieler - wieder und wieder und wieder anzusehen, wie aktiv unwohl sie sich mit dem Playcalling fühlen. Das Gefühl, von anderen aus nicht nachvollziehbaren Gründen am Erreichen des eigenen Limits gehindert zu werden, führt logischerweise früher oder später zu kleinen oder großen Fehlern, weil man nicht nur den Gegenspieler schlagen muss, sondern auch noch die eigene Taktik. Was also soll sich ändern? Was muss sich ändern?

- Anzeige -