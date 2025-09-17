Tua Tagovailoa und die Miami Dolphins stecken derzeit in der Krise. Sie sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, haben in der vergangenen Spielzeit die Playoffs verpasst und kämpfen zusätzlich mit den Problemen rund um Tyreek Hill. Nun wartet mit den souverän auftretenden Buffalo Bills der nächste schwere Gegner. Vor dem Duell zollte Tagovailoa Bills-Quarterback Josh Allen großen Respekt.

Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa hat vor dem Week-3-Duell der AFC-East-Rivalen den Bills-Spielmacher Josh Allen in höchsten Tönen gelobt.

"Der Typ ist absolute Spitzenklasse", sagte Tagovailoa am Dienstag bei "ESPN". "Wenn nicht mit seinem Arm, dann mit seinen Beinen – der Typ kann einfach machen, was er will."

"Ich kann nicht mal die Hälfte von dem, was er im Laufspiel macht … Es wird Spaß machen, ihn wiederzusehen und gegen ihn zu spielen", fügte er hinzu.

Allen nutzte seine Athletik schon während seiner gesamten Karriere regelmäßig, um selbst Yards zu erlaufen.