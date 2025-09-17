American Football
NFL - Tua Tagovailoa über Josh Allen: "Kann nicht mal die Hälfte von dem, was er im Laufspiel macht"
- Veröffentlicht: 17.09.2025
- 19:02 Uhr
- Julian Erbs
Tua Tagovailoa und die Miami Dolphins stecken derzeit in der Krise. Sie sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, haben in der vergangenen Spielzeit die Playoffs verpasst und kämpfen zusätzlich mit den Problemen rund um Tyreek Hill. Nun wartet mit den souverän auftretenden Buffalo Bills der nächste schwere Gegner. Vor dem Duell zollte Tagovailoa Bills-Quarterback Josh Allen großen Respekt.
Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa hat vor dem Week-3-Duell der AFC-East-Rivalen den Bills-Spielmacher Josh Allen in höchsten Tönen gelobt.
"Der Typ ist absolute Spitzenklasse", sagte Tagovailoa am Dienstag bei "ESPN". "Wenn nicht mit seinem Arm, dann mit seinen Beinen – der Typ kann einfach machen, was er will."
"Ich kann nicht mal die Hälfte von dem, was er im Laufspiel macht … Es wird Spaß machen, ihn wiederzusehen und gegen ihn zu spielen", fügte er hinzu.
Allen nutzte seine Athletik schon während seiner gesamten Karriere regelmäßig, um selbst Yards zu erlaufen.
Tagovailoa agiert eher aus der Pocket, während Josh Allen beides kann
In sechs seiner ersten sieben NFL-Saisons überschritt er die 500-Yards-Marke. Allein 2024 kam er auf 531 Rushing Yards und zwölf Rushing Touchdowns.
Das Wichtigste in Kürze
Tagovailoa hingegen agiert bei den Dolphins meist aus der Pocket heraus und brachte es bislang auf lediglich 437 Rushing Yards in seiner gesamten Laufbahn.
Auch in dieser Saison zeigt Allen wieder seine Qualitäten als Dual-Threat-Quarterback in der NFL: In den ersten beiden Spielen lief er bereits für 89 Yards.
Zudem brachte er 66,2 Prozent seiner Pässe an den Mann, warf für 542 Yards und zwei Touchdowns – ohne eine Interception.
Tagovailoa dagegen hat zum Saisonstart noch Schwierigkeiten. Zwar liegt seine Passquote bei starken 72,7 Prozent, doch stehen 429 Yards, drei Touchdowns und drei Interceptions zu Buche. Miami startete zudem mit einer Bilanz von 0-2.
Auch in den direkten Duellen spricht die Statistik klar für Allen: Von neun Aufeinandertreffen gewann er mit den Bills acht.
Das nächste Duell steigt am Donnerstag – Kickoff ist in der Nacht auf Freitag um 2:15 Uhr deutscher Zeit (im Liveticker).