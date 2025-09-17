Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Tom Brady feiert Football-Comeback: Wann und wo findet das Event statt? Das "Fanatics Flag Football Classic" wird am 21. März 2026 in Riad, Saudi-Arabien stattfinden. Also genau in der spielfreien Zeit nach dem Super Bowl im Februar und dem Saisonstart im Herbst.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In welchem Modus wird gespielt? Beim "Fanatics Flag Football Classic" werden drei Teams mit jeweils acht Spielern in einem Fünf-Gegen-Fünf-Format antreten. Gespielt wird auf einem 50 Yards großem Feld nach den Regeln, die 2028 auch bei der Premiere des Flag Football bei den Olympischen Spielen praktiziert werden.

Wie begründet der Ex-Star-Quarterback seine Entscheidung? "Es schien mir der perfekte Zeitpunkt, um wieder auf das Spielfeld zurückzukehren und meinen Wettkampfgeist zu entfachen, zusammen mit einigen der größten Stars und ikonischen Legenden des Spiels", betonte Brady vor dem Monday Night Game zwischen den Las Vegas Raiders und den Los Angeles Chargers in Woche 2. Und weiter: "Ich habe schon immer die Kraft des Flag Footballs bewundert, der am schnellsten wachsenden Sportart der Welt, und wie sie Fans aller Altersgruppen miteinander verbindet", betonte der G.O.A.T. seinen Entschluss. "Ich möchte dazu beitragen, die globale Bewegung und Dynamik, die unser Spiel derzeit erlebt, weiter voranzutreiben."

VIDEO: Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce heftig kritisiert! Das steckt dahinter

Anzeige

Anzeige

Tom Brady feiert Football-Comeback: Welche Stars und Ikonen sind ebenfalls bei dem Event dabei? Zu den Teilnehmern am "Fanatics Flag Football Classic" gehören neben Brady auch aktive NFL-Stars wie Eagles Running Back Saquon Barkley, Cowboys Receiver CeeDee Lamb, 49ers Running Back Christian McCaffrey, Jets Cornerback Sauce Gardner, Browns Defensive End Myles Garrett, Raiders Tight End Brock Bowers, Raiders Defensive End Maxx Crosby und Dolphins Receiver Tyreek Hill. Dazu wurden auch Odell Beckham Jr. sowie Bradys langjähriger Teamkollege Rob Gronkowski als Teilnehmer angekündigt. Aufgefüllt werden die weiteren Plätze der Teams mit verschiedensten Entertainern und Influencern. Brady unterstrich derweil gleich seine Siegermentalität: "Wir werden den Pokal nach Hause bringen!"

Wie reagieren die NFL-Teams auf die Teilnahme ihrer Stars? Die NFL-Saison 2025 endet am 8. Februar 2026 mit dem Super Bowl LX im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien. Das "Fanatics Flag Football Classic" wird somit keine zwei Monate später stattfinden, wenn die NFL-Stars eigentlich in der Offseason Zeit zur Regeneration bekommen und zumeist den Football für einige Wochen oder gar Monate ruhen lassen. In Folge der vermeldeten Teilnehmerliste hat "Pro Football Talk" die Teams der jeweiligen NFL-Stars kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten. Die Dallas Cowboys haben daraufhin reagiert und als einziges Team bestätigt, dass sie ihrem Star-Spieler CeeDee Lamb die Erlaubnis zur Teilnahme gewährt haben. Die San Francisco 49ers und Philadelphia Eagles untersuchen demnach die Angelegenheit. Die New York Jets gaben keinen Kommentar ab. Die Miami Dolphins wiederum gaben mit Verweis auf das Thursday Night Game in Week 3 bei den Buffalo Bills im Hinblick auf die kurze Woche keine Antwort ab. Die Cleveland Browns reagierten schlichtweg nicht.

Anzeige

Anzeige

VIDEO: Jakob Johnson liefert! Deutscher blockt Punt für Texans