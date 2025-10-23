- Anzeige -
- Anzeige -
NFL Draft

NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 14: Neue Top 5! Und Ravens nähern sich Top 10

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 07:57 Uhr
  • ran.de

Nach dem 14. NFL-Spieltag blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt nach dem 14. Spieltag auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "tankathon.com").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.

- Anzeige -
- Anzeige -
Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) fires an incomplete pass against the Colts at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri on Sunday, November 23, 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA 23 ...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

1. New York Giants (2-11)

Strength of Schedule: .532

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

2. Las Vegas Raiders (2-11)

Strength of Schedule: .550

3. Tennessee Titans (2-11)

Strength of Schedule: .575

- Anzeige -

4. Cleveland Browns (3-10)

Strength of Schedule: .486

- Anzeige -

5. New Orleans Saints (3-10)

Strength of Schedule: .498

- Anzeige -

6. Washington Commanders (3-10)

Strength of Schedule: .509

- Anzeige -

7. New York Jets (3-10)

Strength of Schedule: .541

- Anzeige -

8. Arizona Cardinals (3-10)

Strength of Schedule: .570

9. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (4-9)

Strength of Schedule: .502

- Anzeige -
- Anzeige -

10. Cincinnati Bengals (4-9)

Strength of Schedule: .523

Article Image Media
© IMAGO/ZUMA Press Wire
- Anzeige -

11. Minnesota Vikings (5-8)

Strength of Schedule: .523

- Anzeige -

12. Miami Dolphins (6-7)

Strength of Schedule: .484

13. Baltimore Ravens (6-7)

Strength of Schedule: .509

14. Kansas City Chiefs (6-7)

Strength of Schedule: .514

15. Dallas Cowboys (6-6-1)

Strength of Schedule: .446

16. Carolina Panthers (7-6)

Strength of Schedule: .516

17. Detroit Lions (8-5)

Strength of Schedule: .595

18. New York Jets via Indianapolis Colts (8-5)

Strength of Schedule: .520

NFL Saison 2025: Diese Teams sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden

1 / 10
<em><strong>Aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden</strong><br>Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach 14 Spieltagen hat es bereits neun Teams erwischt, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können.&nbsp;<strong>ran</strong> gibt einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teams.</em>
© Imagn Images

Aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden
Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach 14 Spieltagen hat es bereits neun Teams erwischt, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können. ran gibt einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teams.

<strong>Atlanta Falcons (4-9)</strong><br>Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017.
© IMAGO/Imagn Images

Atlanta Falcons (4-9)
Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017.

<strong>Cleveland Browns (3-10)</strong><br>Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs.
© IMAGO/Imagn Images

Cleveland Browns (3-10)
Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs.

<strong>Arizona Cardinals (3-10)</strong><br>Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers.
© 2025 Getty Images

Arizona Cardinals (3-10)
Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers.

<strong>New Orleans Saints (3-10)</strong><br>Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich.
© 2025 Getty Images

New Orleans Saints (3-10)
Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich.

<strong>New York Jets (3-10)</strong><br>Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs.
© IMAGO/Imagn Images

New York Jets (3-10)
Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs.

<strong>Washington Commanders (3-10)<br></strong>Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus dreizehn Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben.
© IMAGO/Imagn Images

Washington Commanders (3-10)
Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus dreizehn Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben.

<strong>Las Vegas Raiders (2-11)</strong><br>Für die Truppe um Maxx Crosby ist nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers ist gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams haben schon mindestens acht Siege auf dem Konto - der AFC-West-Führende sogar neun.
© 2025 Getty Images

Las Vegas Raiders (2-11)
Für die Truppe um Maxx Crosby ist nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers ist gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams haben schon mindestens acht Siege auf dem Konto - der AFC-West-Führende sogar neun.

<strong>Tennessee Titans (2-11)</strong><br>Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee ist nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar.
© 2025 Getty Images

Tennessee Titans (2-11)
Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee ist nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar.

<strong>New York Giants (2-11)</strong><br>Für das Team aus dem Big Apple ist bereits am 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions ist eine zu viel.
© 2025 Getty Images

New York Giants (2-11)
Für das Team aus dem Big Apple ist bereits am 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions ist eine zu viel.

Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:

19. Tampa Bay Buccaneers (7-6)

Strength of Schedule: .511

20. Pittsburgh Steelers (7-6)

Strength of Schedule: .514

21. Philadelphia Eagles (8-5)

Strength of Schedule: .491

22. Houston Texans (8-5)

Strength of Schedule: .543

23. Chicago Bears (9-4)

Strength of Schedule: .446

24. Buffalo Bills (9-4)

Strength of Schedule: .466

Article Image Media
© Imagn Images

25. Los Angeles Chargers (9-4)

Strength of Schedule: .464

26. San Francisco 49ers (9-4)

Strength of Schedule: .489

27. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (9-4)

Strength of Schedule: .498

28. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-3-1)

Strength of Schedule: .473

29. Seattle Seahawks (10-3)

Strength of Schedule: .484

30. New England Patriots (11-2)

Strength of Schedule: .376

31. Los Angeles Rams (10-3)

Strength of Schedule: .516

32. Denver Broncos (11-2)

Strength of Schedule: .439

Mehr News und Videos zur NFL
Philip Rivers winkt wohl Comeback
News

Indianapolis Colts: Notfallplan mit Rivers?

  • 09.12.2025
  • 08:19 Uhr

NFL: Fake Tush Push! Saquon Barkley stürmt zu 52-Yard Touchdown

  • Video
  • 01:28 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Los Angeles Chargers Dec 8, 2025; Inglewood, California, USA; Los Angeles Chargers running back Omarion Hampton (8) runs for a touchdown ag...
News

Pick-Festival und OT-Krimi: Chargers schlagen Eagles

  • 09.12.2025
  • 07:57 Uhr

NFL-Highlights: Turnover-Chaos! Vierte Hurts-INT entscheidet OT-Krimi

  • Video
  • 05:42 Min
  • Ab 0
imago images 1070128529
News

Playoff-Picture: Chargers verdrängen Bills

  • 09.12.2025
  • 07:19 Uhr
December 1, 2025; Foxborough, MA, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) scrambles during the NFL, American Football Herren, USA game between New York Giants and New England Patriots...
News

NFL ändert Spielplan zu Gunsten der Patriots

  • 09.12.2025
  • 07:16 Uhr
Kansas City Chiefs v Dallas Cowboys
News

Kommentar: Die Chiefs haben das Sieger-Gen verloren

  • 09.12.2025
  • 00:02 Uhr

NFL - Teamkollege feiert Packers-CB nach INT: "Wie Jesus"

  • Video
  • 01:21 Min
  • Ab 0
Für Jones ist die Saison beendet
News

Achillessehnenriss: Saisonaus für Colts-Quarterback Jones

  • 08.12.2025
  • 22:32 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Denver Broncos Nov 16, 2025; Denver, Colorado, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) before the game against the Denver B...
News

Playoffs ohne Chiefs? So groß ist die Gefahr wirklich

  • 08.12.2025
  • 19:15 Uhr