NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 14: Neue Top 5! Und Ravens nähern sich Top 10
- Aktualisiert: 09.12.2025
- 07:57 Uhr
Nach dem 14. NFL-Spieltag blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?
Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?
ran blickt nach dem 14. Spieltag auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "tankathon.com").
Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.
1. New York Giants (2-11)
Strength of Schedule: .532
2. Las Vegas Raiders (2-11)
Strength of Schedule: .550
3. Tennessee Titans (2-11)
Strength of Schedule: .575
4. Cleveland Browns (3-10)
Strength of Schedule: .486
5. New Orleans Saints (3-10)
Strength of Schedule: .498
6. Washington Commanders (3-10)
Strength of Schedule: .509
7. New York Jets (3-10)
Strength of Schedule: .541
8. Arizona Cardinals (3-10)
Strength of Schedule: .570
9. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (4-9)
Strength of Schedule: .502
10. Cincinnati Bengals (4-9)
Strength of Schedule: .523
11. Minnesota Vikings (5-8)
Strength of Schedule: .523
12. Miami Dolphins (6-7)
Strength of Schedule: .484
13. Baltimore Ravens (6-7)
Strength of Schedule: .509
14. Kansas City Chiefs (6-7)
Strength of Schedule: .514
15. Dallas Cowboys (6-6-1)
Strength of Schedule: .446
16. Carolina Panthers (7-6)
Strength of Schedule: .516
17. Detroit Lions (8-5)
Strength of Schedule: .595
18. New York Jets via Indianapolis Colts (8-5)
Strength of Schedule: .520
NFL Saison 2025: Diese Teams sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden
Aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden
Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach 14 Spieltagen hat es bereits neun Teams erwischt, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können. ran gibt einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teams.
Atlanta Falcons (4-9)
Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017.
Cleveland Browns (3-10)
Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs.
Arizona Cardinals (3-10)
Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers.
New Orleans Saints (3-10)
Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich.
New York Jets (3-10)
Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs.
Washington Commanders (3-10)
Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus dreizehn Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben.
Las Vegas Raiders (2-11)
Für die Truppe um Maxx Crosby ist nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers ist gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams haben schon mindestens acht Siege auf dem Konto - der AFC-West-Führende sogar neun.
Tennessee Titans (2-11)
Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee ist nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar.
New York Giants (2-11)
Für das Team aus dem Big Apple ist bereits am 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions ist eine zu viel.
Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:
19. Tampa Bay Buccaneers (7-6)
Strength of Schedule: .511
20. Pittsburgh Steelers (7-6)
Strength of Schedule: .514
21. Philadelphia Eagles (8-5)
Strength of Schedule: .491
22. Houston Texans (8-5)
Strength of Schedule: .543
23. Chicago Bears (9-4)
Strength of Schedule: .446
24. Buffalo Bills (9-4)
Strength of Schedule: .466
25. Los Angeles Chargers (9-4)
Strength of Schedule: .464
26. San Francisco 49ers (9-4)
Strength of Schedule: .489
27. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (9-4)
Strength of Schedule: .498
28. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-3-1)
Strength of Schedule: .473
29. Seattle Seahawks (10-3)
Strength of Schedule: .484
30. New England Patriots (11-2)
Strength of Schedule: .376
31. Los Angeles Rams (10-3)
Strength of Schedule: .516
32. Denver Broncos (11-2)
Strength of Schedule: .439