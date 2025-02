Quarterback Shedeur Sanders strahlte bei seinem Auftritt beim NFL Combine viel Selbstvertrauen aus. Er glaubt, eine gesamte Franchise mit seinem Spiel verändern zu können.

Beim NFL Combine in Indianapolis präsentierte sich Quarterback Shedeur Sanders zuletzt äußerst selbstbewusst.

Der 23-Jährige, der bislang für die Colorado Buffaloes in der NCAA spielte, kennt das Rampenlicht als Sohn des einstigen NFL-Stars Deion Sanders bestens - aber auch die Schattenseiten des Ruhms.

"Glauben Sie, ich mache mir Sorgen darüber, was Kritiker sagen oder was die Leute zu sagen haben?", fragte er beim Combine nun in Richtung seiner Kritiker. "Wissen Sie, wer mein Vater ist? Sie haben ihn auch gehasst. Es ist also fast normal; ohne Hass ist es für uns nicht normal. Wir mögen die Widrigkeiten. Wir mögen alles, was mit dem Namen einhergeht. Deshalb sind wir, wer wir sind."