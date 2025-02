NFL: Matthew Stafford bleibt bei den Los Angeles Rams - Raiders und Giants aus dem Rennen

Matthew Stafford und die Los Angeles Rams haben sich nun doch auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Zuvor war berichtet worden, dass die Raiders und die Giants in den Poker um den Quarterback eingestiegen seien.

Von Tobias Wiltschek

Es hätte der erste große Trade in der Offseason der NFL werden können! Nun aber einigten sich die Los Angeles Rams und ihr Quarterback Matthew Stafford doch auf die Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit.

Demnach wird der Vertrag des 37-Jährigen, der 2022 mit den Rams den Super Bowl gewann, umstrukturiert. Das Team bestätigte mittlerweile einen entsprechenden Bericht von NFL-Insider Adam Schefter.

Zuvor war berichtet worden, dass Stafford die Erlaubnis bekommen habe, sich nach einer lukrativeren Option umzuschauen.

Wie "The Athletic" meldete, seien nicht nur die Las Vegas Raiders um Minderheitseigentümer Tom Brady an Stafford interessiert gewesen, sondern auch die New York Giants.

"Es sind die Raiders and Giants, die in dieser Angelegenheit am aggressivsten zu Werke gehen", sagte Reporterin Dianna Russini bei "Scoop City".

Demnach wollten sowohl die Raiders als auch die Giants den Quarterback mit einem Mega-Gehalt zu sich locken. 90 Millionen garantiert für zwei Jahre!

Nun aber haben die Rams das Rennen gemacht. Bislang besagte der Vertrag des Quarterbacks, dass er inklusive Roster-Bonus im Jahr 2025 auf 27 Millionen Dollar und 2026 auf 31 Millionen kommt.