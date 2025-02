NFL: Liga-Bosse erwägen Änderung der Overtime-Regeln

Die Verantwortlichen der NFL denken über eine Änderung der Overtime-Regeln für die Regular Season nach.

Von Franziska Wendler

Nach dem Ende einer NFL-Saison ist es für die Liga-Verantwortlichen immer wieder an der Zeit, darüber nachzudenken, ob Regeln angepasst werden müssen. So auch nach dem Ende der Spielzeit 2024.

Laut US-Medien werden die NFL und ihr Wettbewerbsausschuss prüfen, ob die Overtime-Regeln für Spiele in der Regular Season angepasst werden können, um den Vorteil des Teams, das den Münzwurf für die Overtime gewinnt, zu verringern.

So denken die Verantwortlichen darüber nach, die Overtime-Regeln für die reguläre Saison an die in der Postseason geltenden Regeln anzugleichen – mit dem Zusatz, dass ein Unentschieden möglich wäre.

In den Playoffs ist die Verlängerung auf 15 Minuten ausgelegt und bietet beiden Teams die Chance, den Ball zu besitzen. In der Regular Season kann das Team, welches den Münzwurf gewinnt, mit einem Touchdown das Spiel beenden, weil die gegnerische Franchise erst gar nicht mehr in den Besitz des Balls kommt.