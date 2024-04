NFL Draft 2024: New England Patriots könnten 3. Pick traden

Anzeige

Die New England Patriots sind bereit, ihren 3. Pick im NFL Draft 2024 zu traden.

Die New England Patriots könnten ihren 3. Pick im NFL Draft 2024 traden.

Das hat Scouting-Direktor Eliot Wolf in einer Medienrunde bekanntgegeben. Man sei "in der ersten oder in jeder Runde offen", Picks abzugeben - bei einem entsprechenden Angebot.

Falls es darauf hinauslaufen würde, einen der besten vier Quarterbacks an dritter Stelle auszuwählen, seien die Patriots aber auch damit "zufrieden".