Der NFL Draft 2025 steht an! Wann finden die Runden statt? Wo kann ich den Draft verfolgen? Alle Informationen zum Event!

Mit dem NFL Draft 2025 startet die Liga endgültig in die neue Saison. Zahlreiche College-Spieler werden von den 32 Franchises ausgewählt und können ihren Traum von einer Laufbahn in der NFL leben.

Wenige Wochen nach dem Super Bowl steht also schon das nächste NFL-Highlight an. 2025 geht es für den Draft nach Green Bay, wo die Packers beheimatet sind.

Die große Frage, die sich jedes Jahr stellt, ist die nach dem Nummer-1-Pick. Wer wird Nachfolger von Caleb Williams, den die Chicago Bears im Vorjahr an erster Stelle pickten?

In diesem Jahr haben die Tennessee Titans den First-Overall-Pick in der Hand - was werden sie damit anfangen?

ran schaut auf den NFL Draft 2025. Wann startet die erste Runde? Wo wird der Draft im TV übertragen und gibt es einen kostenlosen Livestream?