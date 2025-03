NFL Draft 2025: Stärken, Schwächen und Stars - Ein erster Blick in die Draft Class

Las Vegas Raiders

Es lief wohl alles nicht ganz so wie geplant für die Las Vegas Raiders. Hätte ja auch keiner ahnen können, dass bereits sechs Quarterbacks weggehen, ehe die Raiders an 13 erstmals picken dürfen. Also wählte man mit Tight End Bowers einfach den verbliebenen besten Spieler aus. Das gleiche nochmal in Runde zwei. Dieses Mal O-Liner Powers-Johnson. Dann noch einen weiteren O-Liner, Cornerback und einen Linebacker in den Runden drei bis fünf. Für eine Franchise, der es offensiv an Playmakern fehlt, irgendwie ernüchternd.

ran-Note: 4