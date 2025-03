NFL: Kyle Pitts vor entscheidendem Jahr bei Atlanta Falcons? Head Coach möchte helfen

Kyle Pitts konnte trotz eines starken Rookie-Jahres die Erwartungen bei den Atlanta Falcons noch nicht erfüllen. Nächste Saison soll alles anders werden, sagt sein Head Coach Raheem Morris, der seinem Spieler helfen möchte. Von Florian Puth 2021 staunte eine Vielzahl der Zuschauer beim NFL Draft in Cleveland, nicht schlecht, als an vierter Stelle der Name Kyle Pitts fiel. Dass der Tight End in der ersten Runde gedraftet wurde, war keine allzu große Überraschung. Dass die Atlanta Falcons jedoch bereits an Stelle vier zuschlugen, schon. Noch nie wurde ein Tight End so früh im Draft ausgewählt. Der Star der Florida Gators machte im College mit sicheren Händen und einer gar unfassbaren Athletik auf sich aufmerksam. Pitts wurde auch nach dem Draft eine steile NFL-Karriere prophezeit. Eine Vorhersage, die bisher noch nicht eingetroffen ist.

Falcons-Verantwortliche glauben weiter an Pitts Am Rande des Scouting Combine 2025 sagte Head Coach Raheem Morris gegenüber Vereinsmedien: "Er wird immer unter zusätzlichem Druck stehen, weil er so hoch gedraftet wurde, oder? Also wollen wir dem jungen Mann da raushelfen, damit er die beste Version seiner selbst sein kann. Wir werden immer die richtige Entscheidung für uns treffen, um ihn zum Laufen zu bringen." General Manager Terry Fontenot glaubt derweil weiter an das Talent seines Spielers: "Er hat einige wirklich gute Sachen gemacht. Wir glauben, dass Kyle alles daran setzen wird, der beste Spieler zu sein, der er für uns sein kann. Wir werden dasselbe für ihn tun."

Pitts baute nach Rookie-Jahr deutlich ab Die hohen Erwartungen konnte Pitts zumindest in seiner Rookie-Saison erfüllen. Der Tight End fing 68 Pässe für 1026 Yards. Damit war er erst der zweite Tight End nach Hall of Famer Mike Ditka, der in seiner ersten Saison die 1000-Yards-Marke knackte. Dass Pitts dabei lediglich einen Touchdown-Pass fing, wirkte auf den ersten Blick zweitrangig. Schließlich wurde er direkt in den Pro Bowl gewählt. Seitdem flachen die Leistungen des heute 24-Jährigen jedoch deutlich ab. In seiner zweiten Saison fing Pitts lediglich Pässe für 356 Yards, das Jahr darauf für 667 Yards und vergangene Saison für 602 Yards. In Sachen Touchdowns explodierte der junge Tight End ebenfalls nicht. Vergangene Saison stellte er mit vier Touchdowns eine neue persönliche Bestleistung auf.

Kyle Pitts bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück. © imago

Erwartungen und Gehalt haften an Pitts Insgesamt zeigen Pitts' Statistiken für einen Tight End durchaus solide Zahlen. Jedoch lasten aufgrund des frühen Draftpicks auch deutlich höhere Erwartungen auf dem Spieler. Hinzu kommt sein hohes Gehalt. Nach dem Draft unterzeichnete Pitts einen Vertrag über vier Jahre mit einem Volumen von 32,91 Millionen US-Dollar. Die dazugehörige "Fith-Year Option" haben die Falcons mit Ablauf der vergangenen Saison gezogen, was ihm 10,878 Millionen US-Dollar für das Jahr 2025 einbringt. Damit wird Pitts erst 2026 Free Agent. Eine mögliche Erklärung, woran es auf dem Rasen hapern könnte, liefert ein Blick in seine Verletzungsakte. Unmittelbar nach seinem starken Rookie-Jahr zog er sich eine Knieverletzung zu. Im Verlauf seiner Karriere folgten immer wieder kleinere Verletzungen, darunter am hinteren Oberschenkel.

NFL - Transactions: LA Rams verlängert mit Starter Alaric Jackson 1 / 12 © Imago Alaric Jackson (Los Angeles Rams)

Die Los Angeles Rams haben den Vertrag mit Alaric Jackson verlängert. Der Offensive Tackle unterschrieb laut "ESPN" einen neuen Dreijahresvertrag. Dieser soll dem 26-Jährigen bis zu 57 Millionen US-Dollar einbringen. 37 Millionen sollen dem Bericht nach garantiert sein. Jackson ist bereits seit 2021 bei den Rams. © Getty Images Deebo Samuel (San Francisco 49ers)

Neues Team für Deebo Samuel. Der Wide Receiver wird laut übereinstimmenden US-Medienberichten von den San Francisco 49ers zu den Washington Commanders getradet. Die Niners erhalten dafür einen Draftpick in der fünften Runde. Offiziell verkündet wird der Trade nicht vor dem 12. März, dem Beginn des neues Ligajahres. © Newscom World Trey Smith (Kansas City Chiefs)

Die Chiefs haben den Pro Bowler laut NFL-Insider Adam Schefter mit dem Franchise Tag versehen. Der Offensive Guard wurde 2021 in der sechsten Runde gedraftet und hat sich zu einem Top-Spieler entwickelt. Natürlich hofft der 25-Jährige auf einen entsprechenden Vertrag, aber... © 2025 Getty Images Trey Smith (Kansas City Chiefs)

...auch unter dem Franchise Tag wird er sehr ordentlich kassieren. Die Chiefs müssen ihm einen Einjahresvertrag im Wert von 23,4 Dollar anbieten, was ihn tatsächlich zum bestbezahlten Guard der NFL machen würde. © IMAGO/Imagn Images Sheldon Rankins (Free Agent)

Die Cincinnati Bengals haben die Entlassung von Defensive Tackle Sheldon Rankins bestätigt. Der 30-Jährige kam in der Vorsaison in sieben Spielen zum Einsatz (alle von Anfang an). Durch die nun erfolgte Trennung nach nur einem Jahr wird für die Bengals Cap Space in Höhe von 9,6 Millionen US-Dollar frei. © Icon Sportswire Andy Dalton (Carolina Panthers)

Kleine Überraschung in Charlotte: Die Carolina Panthers statten Andy Dalton mit einem neuen Zweijahresvertrag aus. Der 37-Jährige soll der Backup und Mentor von Bryce Young werden, der in der zweiten Saisonhälfte 2024 gute Leistungen zeigte. Der Vertrag bringt ihm maximal zehn Millionen Dollar ein. © Icon Sportswire Preston Smith (Free Agent)

Die Pittsburgh Steelers haben Preston Smith entlassen. Der Linebacker war erst im November per Trade von den Green Bay Packers nach "Steel City" gekommen, in acht Einsätzen sammelte er 13 Tackles und zwei Sacks. Durch die Trennung sichern sich die Steelers für die neue Saison 13,4 Millionen US-Dollar an Cap Space. Für 2026 hätte Smiths Cap Hit 14,1 Millionen US-Dollar betragen. © Newscom World Raheem Mostert (Free Agent)

Die Miami Dolphins haben sich nach drei Jahren von Running Back Raheem Mostert getrennt. Wie die Franchise mitteilte, wurden Mostert sowie Cornerback Kendall Fuller und Tight End Durham Smythe entlassen. In der Saison 2023 führte Mostert die NFL mit 18 Touchdowns an. In der vergangenen Saison verlor er seinen Platz als Starter an De'Von Achane. © IMAGO/ZUMA Press Wire Clyde Edwards-Helaire (New Orleans Saints)

Nach seiner Entlassung bei den Kansas City Chiefs kam Running Back Clyde Edwards-Helaire 2024 bei den New Orleans Saints unter - bestritt aber nur zwei Spiele. 2025 bekommt er nun abermals die Chance auf Einsatzzeit. So hat die Franchise verkündet, dass sie den 25-Jährigen für die kommende Spielzeit erneut unter Vertrag nimmt und mit einem Einjahresvertrag ausstattet. © Icon Sportswire Kilian Zierer (Atlanta Falcons)

Der deutsche Offensive Lineman Kilian Zierer hat eine neue NFL-Heimat: Die Atlanta Falcons haben den Absolventen von Georgia mit einem Reserve/Future-Vertrag ausgestattet. Das heißt, dass der gebürtige Münchner in den 90-Mann-Kader der Falcons aufgenommen wird und im Frühling an den Offseason Workouts teilnehmen darf. © Icon Sportswire Budda Baker (Arizona Cardinals)

Der Vertragspoker um Safety Budda Baker hat ein Ende. Nachdem immer wieder über einen Trade spekuliert wurde, hat er sich mit den Cardinals auf einen Drei-Jahres-Vertrag über 54 Millionen Dollar geeinigt. Baker unterzeichnete damit den bestbezahltesten "Third Contract" eines Safetys jemals und reiht sich NFL-weit einzig hinter Antoine Winfield Jr. (Buccaneers) und Derwin James (Chargers) ein. © Imagn Images Garett Bolles (Denver Broncos)

Garrett Bolles hätte die Free Agency testen können. Stattdessen hat er sich dazu entschieden, bei den Denver Broncos zu bleiben. Und das langfristig. Medienberichten zufolge soll der neue Vertrag über vier weitere Jahre laufen. Laut NFL-Insider Ian Rapoport soll das neue Arbeitspapier 82 Millionen Dollar wert sein, garantiert sind demnach 42 Millionen Dollar.

