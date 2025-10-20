Anzeige
American Football

NFL: Drake Maye bricht Franchise-Rekord von Tom Brady bei den New England Patriots

  • Aktualisiert: 20.10.2025
  • 14:07 Uhr
  • Chris Lugert

Drake Maye spielt mit den New England Patriots eine überragende Saison. Jetzt hat er sogar einen Franchise-Rekord von Tom Brady höchstpersönlich gebrochen.

Drake Maye ist aktuell in aller Munde. In seinem zweiten Jahr in der NFL zeigt der Quarterback Woche für Woche herausragende Leistungen, mit den New England Patriots steht er nach sieben Spielen bei einer 5-2-Bilanz.

Sein Passer Rating von 116,4 ist das drittbeste der Liga, bei der Completion Rate ist sogar nur Jared Goff von den Detroit Lions aktuell besser. Vor allem die tiefen Pässe bringt Maye mit erstaunlicher Präzision an.

Anzeige
Anzeige

NFL auf Joyn

  • Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

  • Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn

Anzeige

Vergleiche mit dem großen Tom Brady verbieten sich bei den Patriots natürlich weiterhin, was aber nicht heißt, dass Maye nicht bereits die Bestmarken des GOAT attackieren kann. So wie jetzt gegen die Tennessee Titans.

Beim 31:13-Sieg in Nashville stellte Maye einen Franchise-Rekord für die Patriots auf. Der 23-Jährige brachte 21 seiner 23 Pässe an, was einer Completion Rate von 91,3 Prozent entspricht. Das hat in der Geschichte der Patriots zuvor noch niemand über ein komplettes Spiel geschafft, zumindest nicht bei mindestens 20 Passversuchen.

Anzeige

Vrabel lobt Maye in höchsten Tönen

Die vorherige Bestmarke hielt, natürlich, Brady. Ihm gelang im Dezember 2009 ein Spiel mit einer Completion Rate von 88,5 Prozent. Mayes Bestmarke hat nicht nur diesen Wert pulverisiert, sondern ist zudem der achthöchste Wert in der NFL-Geschichte.

Ganz oben thront weiterhin Drew Brees, der 2019 in einem Spiel eine Completion Rate von 96,7 Prozent aufgelegt hatte.

Doch nicht nur durch die Luft überzeugte Maye, er stellte zudem mit 62 Rushing Yards auch seine Fähigkeiten als Läufer unter Beweis. "Ich finde, er hat eine athletische Begabung, die wirklich sehr beeindruckend ist", lobte Head Coach Mike Vrabel seinen Quarterback.

Maye sei "aus allen Positionen heraus sehr präzise – egal, ob aus der Pocket oder außerhalb der Plattform. Er hat bisher wirklich gute Arbeit geleistet und den Football gut verteilt", stellte Vrabel weiter fest.

Mehr News und Videos
Trading Kandidaten
News

Trade-Kandidaten: Wohin könnte es Wilson oder Hendrickson ziehen?

  • 20.10.2025
  • 14:14 Uhr
imago images 1066794185
News

Vom Bust zum MVP: Baker Mayfield dreht die NFL auf links

  • 20.10.2025
  • 13:49 Uhr
Atlanta Falcons v San Francisco 49ers
News

Sieg gegen Falcons: Mac Jones streicht fetten Bonus ein

  • 20.10.2025
  • 13:37 Uhr
Jalen Hurts und sein Team spielten unglücklich
News

Playoff Picture der NFL: Kracher-Duell in Philadelphia

  • 20.10.2025
  • 13:14 Uhr

NFL: Kuriose PK! Miami-Dolphins-Coach McDaniel ringt um Worte

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0

NFL: Endlich einsichtig? Tua Tagovailoa reagiert auf Krise

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Washington Commanders at Dallas Cowboys Oct 19, 2025; Arlington, Texas, USA; Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott (4) looks on prior to the game against the Wa...
News

Kommentar: Jerry Jones versaut Prescott den MVP-Award

  • 20.10.2025
  • 12:37 Uhr
Carolina Panthers v New York Jets
News

Jets-Krise: Fields gebenched, Glenn vermeidet Bekenntnis

  • 20.10.2025
  • 11:10 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tennessee Titans at Arizona Cardinals Oct 5, 2025; Glendale, Arizona, USA; Tennessee Titans quarterback Cam Ward (1) hands off to running back Tony Pollard (20) a...
News

Titans-Krise: Cam Ward soll wohl spezielle Unterstützung erhalten

  • 20.10.2025
  • 09:58 Uhr
imago images 1047839243
News

Aufatmen! Deutscher NFL-Star findet neue Franchise

  • 20.10.2025
  • 09:56 Uhr