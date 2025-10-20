American Football
NFL - San Francisco 49ers: Mac Jones sichert sich durch Sieg gegen Falcons Mega-Bonus
- Veröffentlicht: 20.10.2025
- 13:37 Uhr
- Chris Lugert
Mac Jones erlebt bei den San Francisco 49ers derzeit eine kleine Wiedergeburt in der NFL. Der Sieg gegen die Atlanta Falcons brachte ihm jetzt einen ordentlichen Bonus ein.
Die Verletzung von Brock Purdy vor einigen Wochen sorgte bei den San Francisco 49ers wenig überraschend für miese Laune, schließlich ist Purdy der unumstrittene Starting Quarterback des Teams aus Kalifornien.
Doch anders als etwa die Cincinnati Bengals oder die Baltimore Ravens sind die Niners auch mit ihrem Backup erfolgreich. Mac Jones musste bislang fünfmal als Starter ran, die Bilanz: vier Siege, eine Niederlage. Eine kleine Wiedergeburt für den Spielmacher nach schwierigen Jahren.
Und genau dieser vierte Sieg, den Jones im Sunday Night Game von Woche sieben gegen die Atlanta Falcons feierte, spült dem 27-Jährigen ein nettes Sümmchen an Bonuszahlungen aufs Konto.
Das Wichtigste zur NFL
Mac Jones kassiert 400.000 Dollar
Laut "Spotrac" stehen Jones durch seinen Vertrag jetzt 400.000 Dollar zu. Eigentlich erhält er für jeden einzelnen Sieg 100.000 Dollar, damit der Bonus aber überhaupt aktiviert wird, musste Jones zunächst bei vier Siegen des Teams jeweils mindestens 25 Prozent der Snaps auf dem Platz stehen.
- New England Patriots: Drake Maye bricht Franchise-Rekord von Tom Brady
- Kommentar: Dak Prescott spielt bei den Dallas Cowboys eine MVP-Saison - doch einer versaut ihm die Ehrung
Das hat er jetzt getan, und die bisher erreichte Summe muss noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Denn jeder weitere Sieg mit Jones als Quarterback, sofern er besagte 25 Prozent der Snaps auf dem Platz steht, bringt ihm weitere 100.000 Dollar ein. Allerdings zeichnet sich eine Rückkehr von Purdy bereits ab.
Jones war in der vergangenen Offseason zu den 49ers gewechselt und unterschrieb einen Zweijahresvertrag über rund 8,4 Millionen Dollar, von denen 4,75 Millionen Dollar garantiert sind.