Baker Mayfield: Ein Spiel-Kommentar beschreibt komplette Karriere Bei seinem unglaublichen Scramble gegen die Niners letzte Woche, bei dem alles nach einem sicheren Sack aussah, war im amerikanischen Fernsehen folgender Kommentar zu hören: "Er wird keine Chance haben … oh doch, hat er!" Diese Worte beschrieben lediglich eine Szene. Sie beschreiben aber noch viel mehr. Es gibt wohl nicht, was die gesamte bisherige Karriere von Mayfield besser zum Ausdruck bringt als diese Worte.

Baker Mayfield: Ohne Stipendium zur Heisman Trophy Oft schon abgeschrieben, ohne wirkliche Chance - und trotzdem immer noch da und immer noch besser. Mayfield eben. Angesichts seines überragenden Saisonstarts gilt er nun sogar schon als Kandidat auf die Auszeichnung zum MVP. Dabei war Mayfields Karriere schon zu College-Zeiten ein ständiges Auf und Ab. 2013 verletzte er sich in seiner ersten Saison für die University of Texas Tech nach fünf Spielen und zog anschließend weiter nach Oklahoma. Dort erkämpfte er sich 2015 als sogenannter Walk-on - als Spieler ohne Sportstipendium - seinen Platz über die Tryouts. Wiederum zwei Jahre später feierte er seinen ersten großen persönlichen Erfolg. Mit deutlicher Mehrheit gewann er die Abstimmung zum besten College-Spieler des Landes und wurde mit der begehren Heisman Trophy ausgezeichnet - als bisher einziger Spieler ohne Stipendium. Es folgte der Schritt in die NFL, wo ihn die Cleveland Browns 2018 als Nummer-1-Pick drafteten. In der ersten Saison führte er das Team zur besten Bilanz seit 2007 (7-8-1) und stellt mit 27 geworfenen Touchdowns einen Rookie-Rekord auf. Wiederum zwei Jahre später führte Mayfield in seiner bis dato besten NFL-Saison die Browns zurück in die Playoffs, wo sie seit 18 Jahren nicht mehr gestanden hatten. Es war das Ende der längsten Durststrecke aller aktuellen NFL-Teams. Dass sie sogar die erste Playoff-Runde überstanden. lag wiederum hauptsächlich an ihrem Quarterback, der beim 48:37 über die Pittsburgh Steelers groß aufspielte: 263 geworfene Yards, 3 Touchdowns und keine Interception. Der bisherige Höhepunkt seiner NFL-Karriere. Dann aber begann sein sportlicher Abstieg. Dem Playoff-Aus gegen die Kansas City Chiefs folgte - auch aufgrund von Verletzungen - eine unterdurchschnittliche Saison 2021, die weitreichende Folgen hatte. Für Mayfield, weil er zu den Carolina Panthers verschifft wurde, und für die Browns, weil sie Deshaun Watson holten und bis heute nicht mehr loswurden.

Baker Mayfield: Auferstehung nach größter Demütigung Bei den Panthers erlebte er die bislang größte Enttäuschung seiner Demütigung seiner Laufbahn: Nachdem sein Team von den ersten sechs Spielen fünf verloren hatte, wurde er im Training auf der Position des Defensive Ends eingesetzt - mehr Demütigung geht nicht. Es folgte die unvermeidliche Trennung von Carolina und eine Kurzepisode in Los Angeles, die für ihn aber zum abermaligen Wendepunkt werden sollte. Als Vertretung des verletzten Rams-Quarterback Matt Stafford führte er sein neues Team nur zwei Tage nach seinem Wechsel mit einer unglaublichen Leistung zum Sieg gegen die Las Vegas Raiders. "Es hat den Spaß zurückgebracht. Wenn ich Spaß habe und es genieße, dann bin ich am besten. Ja, das habe ich gebraucht", sagte Mayfield im Nachhinein über die kurze, aber für ihn erfolgreiche Zeit in L.A., die ihn endgültig wieder zurück ins Geschäft brachte.

NFL - Injury Update der Saison 2025: Washington Commanders müssen um Jayden Daniel bangen 1 / 13 © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Bitterer Spieltag für die Washington Commanders: Quarterback Jayden Daniels hat sich am Sonntag in der Partie gegen die Dallas Cowboys eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Die Commanders verloren das Duell zudem deutlich mit 22:44. Daniels wird sich am Montag einer MRT-Untersuchung unterziehen. Er hatte in dieser Saison bereits zwei Spiele wegen einer Knieverletzung pausieren müssen. Damals wurde er von Marcus Mariota ersetzt. © 2025 Getty Images Calvin Ridley (Tennessee Titans)

Die Tennessee Titans mussten auf ihren Star-Receiver Cavlin Ridley verzichten. Er fehlte in Week 7 im ersten Spiel des neuen Head Coaches Mike McCoy aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Die Verletzung zog sich Ridley in Woche 6 bei der Titans-Niederlage gegen die Las Vegas Raiders zu. © Imagn Images Cairo Santos (Chicago Bears)

Wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste Bears-Kicker Cairo Santos das zweite Spiel in Folge. Ersatzmann Jake Moody kam damit wieder zum Einsatz. Der ehemalige Drittrunden-Pick der San Francisco 49ers hatte die Bears gegen Washington mit Ablauf der Uhr zum Sieg gekickt. © 2025 Getty Images David Njoku (Cleveland Browns)

Tight End David Njoku fehlte den Browns wegen einer Knieverletzung. Wie die Franchise bekanntgab, konnte er deshalb auch zuletzt nicht am Training teilnehmen. Njoku erlitt die Verletzung zuletzt während der Niederlage gegen gegen die Pittsburgh Steelers, musste während der Partie deshalb schon mehrere Male das Spielfeld verlassen. © 2025 Getty Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Week 7 kam zu früh für Brock Purdy. Nachdem der Quarterback unter der Woche wieder limitiert am Training teilgenommen hatte, musste er gegen die Atlanta Falcons wegen seiner Zehenverletzung noch einmal zuschauen. Head Coach Kyle Shanahan sagte über die vergangenen Tage: "Es war definitiv ein Schritt vorwärts, es geht in die richtige Richtung." Die San Francisco 49ers bauten im Sunday Night Game einmal mehr auf Mac Jones. © IMAGO/Icon Sportswire Trevon Diggs (Dallas Cowboys)

Bei der überraschenden Niederlage gegen die Panthers überzeugte Trevon Diggs noch mit drei Tackles. Head Coach Brian Schottenheimer verriet allerdings vor Week 7, dass sich der Cornerback bei einem Unfall in den heimischen vier Wänden eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Daher stand er gegen die Washington Commanders nicht zur Verfügung. © 2025 Getty Images Kyler Murray (Arizona Cardinals)

Cardinals-Quarterback Kyler Murray muss wegen einer Fußverletzung weiter auf sein Comeback warten. Er kehrte zwar ins Training zurück, musste jedoch gegen die Green Bay Packers Jacoby Brissett den Vortritt lassen. Head Coach Jonathan Gannon betonte immerhin, seinem Playmaker gehe es grundsätzlich gut. © 2025 Getty Images J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

J.J. McCarthy trainierte zwar nach seiner Knöchelverletzung wieder eingeschränkt mit. Dennoch mussten die Minnesota Vikings gegen die Philadelphia Eagles auf ihren Quarterback verzichten. Der eigentliche Backup Carson Wentz führte einmal mehr Regie in der Offense. © ZUMA Press Wire Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Die Rams müssen vorerst ohne den derzeit besten Wide Receiver der NFL auskommen: Im Spiel gegen die Baltimore Ravens zog sich Puka Nacua, der NFL-Spitzenreiter bei den gefangenen Pässen, eine Knöchelverstauchung zu. Diese dürfte ihn laut NFL-Insider Ian Rapoport für einige Zeit außer Gefecht setzen. © ZUMA Press Wire Emeka Egbuka (Tampa Bay Buccaneers)

Baker Mayfield muss im Monday Night Game bei den Detroit Lions vermutlich auf einen weiteren Wide Receiver verzichten. Rookie-Star Emeka Egbuka zog sich beim Sieg über die San Francisco 49ers eine Oberschenkelverletzung zu und wird wohl für einige Zeit ausfallen. © imago Damar Hamlin & T.J. Sanders (Buffalo Bills)

Vor Week 6 setzen die Buffalo Bills Damar Hamlin (l.) und T.J. Sanders (r.) auf die Injured Reserve List. Der Safety laboriert an einer Brustverletzung, der Defensive Tackle an Kniebeschwerden. Beide fehlen damit mindestens vier Spiele. © Imagn Images Omarion Hampton (Los Angeles Chargers)

Die Los Angeles Chargers müssen mindestens vier Wochen auf Running Back Omarion Hampton verzichten. Der Rookie verletzte sich gegen die Washington Commanders am linken Fuß und wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Als er das Stadion verließ, hatte er einen Stützschuh an. © IMAGO/Imagn Images Jakob Johnson (Houston Texans)

Die Texans haben Fullback Jakob Johnson auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Der 30-Jährige verletzte sich in Week 3 bei der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars am Oberschenkel. Damit fällt Johnson zumindest die folgenden vier Partien aus und könnte frühestens gegen die Denver Broncos Anfang November auf den Platz zurückkehren.

