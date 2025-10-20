NFL - Miami Dolphins: Mike McDaniel will "alles hinterfragen" - auch Tua Tagovailoa

Gegen die Browns war es offensiv mal wieder überaus schwach, auch weil Quarterback Tua Tagovailoa dreimal den Ball per Fumble verlor und zusätzlich drei Interceptions warf.

Selbstkritik ist immer hilfreich, sie ist auch schon länger vorhanden, führte aber in dieser Saison noch nicht zu besseren Leistungen.

"Ein Spiel wie dieses – damit haben wir nicht gerechnet", sagte McDaniel: "Wir sind Profis, die ihren Job besser machen müssen. Du kannst deinen Gegner nicht schlagen, wenn du dich selbst schlägst. Wenn so etwas passiert, musst du mit absoluter Sicherheit alles hinterfragen. Kein Spieler, kein Coach hat dabei saubere Hände – angefangen bei mir."

Denn nach dem blamablen 6:31 bei den Cleveland Browns in Week 7 der NFL -Saison stehen seine Miami Dolphins bei 1-6 und vor den Scherben einer noch jungen, aber für Miami sportlich fast schon bedeutungslosen Saison.

Die Miami Dolphins stehen bei einer 1-6-Bilanz und vor der Aufarbeitung einer bislang desaströsen Saison. Head Coach Mike McDaniel konzentriert sich auf die Suche nach Antworten – falls er das noch darf.

Miami Dolphins: Darf McDaniel weiterarbeiten?

Es sieht daher alles danach aus, dass man zum zweiten Mal in Folge die Playoffs verpassen wird. Obwohl die Ambitionen ganz andere sind.

NFL-Insider Ian Rapoport gibt allerdings Entwarnung für den Head Coach: "Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Änderungen zu erwarten."

Trotzdem bleibt McDaniels Zukunft Thema in Miami – intern wie extern wird genau beobachtet, ob er das Team noch aus der Krise führen kann.

"In dieser Liga musst du dich den harten Wahrheiten stellen, und du wirst letztlich immer für deine Leistung zur Rechenschaft gezogen", räumte McDaniel ein: "Aber ich finde es beleidigend für alle Beteiligten, wenn ich jetzt über meinen Job nachdenken würde. Solange ich Head Coach der Miami Dolphins bin, bekommt dieses Team alles von mir."

Dazu gehört auch eine Analyse mit Tagovailoa. Denn "solche Ballverluste schaden dem gesamten Team massiv", sagte McDaniel, der einräumte, dass mehrere Dinge zusammengekommen seien, "aber mindestens ein oder zwei Turnover von Tua waren komplett vermeidbar. Das weiß er selbst, das war einfach nicht gut genug. Wir werden uns das Tape anschauen – und wenn nötig, unsere Spielweise anpassen."

Was das bedeutet? "Alles steht zur Diskussion", betonte McDaniel, der eine entscheidende Woche für viele Spieler ankündigte: "Wenn jemand das Team dauerhaft negativ beeinflusst, habe ich keine andere Wahl, als über einen anderen Spieler nachzudenken. Ich selbst muss allerdings auch deutlich besser coachen. Wir werden in den nächsten Tagen herausfinden, wer wir wirklich sind und woraus wir gemacht sind."