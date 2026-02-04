New England Patriots vs. Seattle Seahawks: So sah die Welt beim Super Bowl 2015 aus

Im 60. Super Bowl treffen die Patriots und Seahawks aufeinander. Als beide Teams zuletzt im NFL-Endspiel gegeneinander antraten, sah die Welt noch anders aus. Am kommenden Wochenende ist es soweit. In der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0:30 Uhr im Liveticker) steigt im Levi's Stadium in Santa Clara der Super Bowl LX. Bei der 60. Ausgabe des NFL-Endspiels treffen dabei die New England Patriots und die Seattle Seahawks aufeinander. Ein Matchup, welches es im größten Sportereignis der Welt zuletzt vor gut elf Jahren gab. Alles rund um den Super Bowl 2026 - kostenlos im NFL Network auf Joyn Am 1. Februar 2015 standen sich im University of Phoenix Stadium in Glendale ebenfalls die beiden Franchises gegenüber. ran zeigt, wie die Welt damals aussah.

- Anzeige -

- Anzeige -

Patriots feiern Super-Bowl-Sieg Mit 28:24 ging der Super Bowl XLIX seinerzeit an die New England Patriots. In einem knappen Spiel sorgten unter anderem Spieler wie Marshawn Lynch, Rob Gronkowski und Danny Amendola für Touchdowns. Den entscheidenden Touchdown fing aber Julian Edelman nach einem Pass von Tom Brady knapp fünf Minuten vor dem Ende. Brady wurde gleichzeitig MVP des Spiels.

- Anzeige -

- Anzeige -

© IMAGO/USA TODAY Network

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ein Hai in der Halftime Show 2026 bestreitet der aus Puerto Rico stammende Sänger Bad Bunny die Halftime Show. Ob der meistgestreamte Künstler aus dem vergangenen Jahr weitere Stars als Überraschungsgäste auf die Bühne holt, ist noch unklar. 2015 traten gleich drei Interpreten auf. Neben Lenny Kravitz und Missy Elliott sorgte vor allem Katy Perry für Schlagzeilen. Stichwort: Hai auf der Bühne.

© IMAGO/USA TODAY Network

- Anzeige -

Frankfurt stellt den Torschützenkönig In der Bundesligasaison 2014/15 triumphierte wenig überraschend der FC Bayern. Robert Lewandowski schaffte es mit 17 Treffern damals aber nicht an die Spitze der Torschützenliste. Die Torjägerkanone bekam am Ende der Saison stattdessen Alex Meier überreicht, der für Eintracht Frankfurt 19 Mal traf.

- Anzeige -

© imago/Hartenfelser

- Anzeige -

Festnahmen bei der FIFA In der Schweiz wurden FIFA-Funktionäre wegen des Verdachts der Geldwäsche und Schmiergeldzahlungen bei den WM-Vergaben an Russland und Katar festgenommen. Präsident Joseph Blatter blieb zunächst im Amt, kündigte kurze Zeit später aber doch seinen Rücktritt an. Auf einer Pressekonferenz wurde er von einem Komiker mit Geld beworfen.

- Anzeige -

© imago images/Shutterstock

- Anzeige -

Frankfurt gewinnt die Champions League Die Champions League der Frauen endet 2015 mit einem deutschen Titelträger. Die Spielerinnen des 1. FFC Frankfurt krönen sich mit einem 2:1 gegen Paris Saint-Germain zum Champion. Celia Sasic trifft dabei zum 1:0 und wird mit insgesamt 14 Treffern auch beste Torschützin des Wettbewerbs. Bei den Männern gewinnt übrigens der FC Barcelona - zum bis dato letzten Mal.

© imago/Camera 4

- Anzeige -

- Anzeige -

Mega-Skandal in der DTM In der DTM ereignete sich der wohl größte Skandal in der Historie der Rennserie. Mit den Worten "Timo, schieb ihn raus" forderte Audi-Motorsportchef Wolfgang Ullrich seinen Fahrer Timo Scheider via Funk auf, die Kontrahenten Pascal Wehrlein und Robert Wickens in der letzten Runde abzudrängen. Nach einer Kollision fielen beide Mercedes-Piloten aus. Es folgten eine Disqualifikation von Scheider, eine Sperre und eine Strafanzeige. Ullrich durfte sich in der Folge nicht mehr am Funk äußern.

© imago/HochZwei

- Anzeige -

Flüchtlingskrise Politisch gesehen war das Jahr 2015 alles andere als leicht. Europa steckte tief in der Flüchtlingskrise. Zum Symbol wurde Aylan Kurdi. Seine Familie war mit dem Jungen aus Syrien geflohen, im Mittelmeer kenterte jedoch das Schlauchboot. Bis auf den Vater ertranken alle Familienmitglieder, das Bild des leblosen Körpers des Dreijährigen an einem türkischen Strand ging um die Welt.

- Anzeige -

© imago/ZUMA Press

Germanwings-Absturz 2015 erschütterte der Absturz des Germanwings-Fluges 4U 9525 in den französischen Alpen nicht nur Deutschland. 150 Menschen starben, darunter auch 16 Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums in Haltern am See. Die Staatsanwaltschaft kam später zu dem Schluss, dass der Co-Pilot das Flugzeug absichtlich zum Absturz brachte.

© IMAGO/ABACAPRESS

Terror in Paris In der französischen Hauptstadt töteten Mitglieder der Terrormiliz ISIS bei einer Anschlagserie 130 Menschen. Neben einem Massaker in der Konzerthalle Bataclan erfolgen auch Angriffe in Bars und Restaurants. Auch das Fußball-Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland ist betroffen, als sich am Stade de France gleich drei Attentäter in die Luft sprengen.

© IMAGO/Anadolu Agency

"Cheerleader" als größter Hit in Deutschland Musikalisch stand das Jahr 2015 ganz im Zeichen von Omi. Mit seinem Song "Cheerleader" landete er laut den offiziellen Charts den größten Hit des Jahres. Das Podium komplettierten Lost Frequencies mit "Are you with me" und Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson mit "Ain't Nobody".

© IMAGO/TT

Rekordzahlen in den Kinos Die Kinos hierzulande waren 2015 sehr gefragt, was für Rekord-Besucherzahlen sorgte. Der erfolgreichste Film – noch vor "Jurassic World" und "Fack ju Göhte 2" – war dabei "Stars Wars: Das Erwachen der Macht".